Lady de Jong si prende la scena sui social

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 2 novembre 2019) Marco Gentile Mikky Kiemeney sta spopolando suie nel giro di cinque mesi è passata da 350.000 a un milione di follower.desta infiammando il web Frenkie deci ha messo poco a diventare uno dei punti di fermi del Barcellona di Ernesto Valverde spodestando un giocatore come Ivan Rakitic, con grande esperienza internazionale sia nei club che in nazionale. Il 22enne olandese che nella passata stagione ha incantato con l'Ajax dei miracoli di ten Haag è finito subito nel mirino del club spagnolo che ha anticipato la concorrenza delle più grandi società europee investendo quasi 80 milioni di euro per strapparlo ai Lancieri. deè sbarcato al Barcellona in estate con la sua sexy Mikky Kiemeney al seguito che in questi mesi in Spagna ha visto incrementare i suoi consensi suicon i suoi follower che sono schizzati fino ad arrivare ad oltre un milione ...