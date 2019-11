La triste storia di Grazia | Dormo su una panchina per poter lavorare

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 2 novembre 2019) Ladiha dell’incredibile. Lei è una donna di 61 anni che vive a Rende, vicino Cosenza, e come è stato riportato dall’agenzia Agi, è costretta a dormire su unaperarrivare in orario a lavoro. "Passo tutta la notte su una, in una piazzetta di Via Popilia. È l'unico modo che ho per andare a, alle 5 del mattino – afferma-. Ogni notte sono costretta ad uscire di casa a mezzanotte per". La vicenda è stata denunciata dal sindacato Ugl di Cosenza che, secondo le ultime indiscrezioni, sta cercando una mediazione con l’azienda. "Ladiè vera. Lei vive da sola e non guida. E neanche potrebbe sostenere i costi dell'auto. E allora, per essere alle 5 alla Motorizzazione Civile di Cosenza, dove si occupa delle pulizie per conto di una ditta privata, esce di casa a mezzanotte e prende l'ultimo pullman che collega ...

UlisseRai1 : Breve storia triste: oggi non esistono luoghi come questo. #Ulisse @ParcoColosseo - rubio_chef : Lettera straziante di chi ha perso il proprio figlio, Mauro Guerra, per colpa di una mano armata e incapace, quella… - giorgiagennari : RT @mpiacenonaver1: Breve storia triste... Renzi finalmente ci aveva tolto dalle balle Berlusconi e il cdx, le correnti del PD e i loro ami… -