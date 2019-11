La sindrome che rende ubriachi senza bere alcol

La "sindrome del bambino vulnerabile" e quella paura che tuo figlio possa sempre "rompersi" : Anna ha due figli, Federico e Olivia. Uno nato prematuro con taglio cesareo d’urgenza, l’altra da parto naturale. La nascita di Federico, per Anna, è uno shock. A poche settimane dal termine, durante un controllo di routine, i ginecologi le dicono che qualcosa non va e bisogna subito far nascere il bambino. In poco tempo si ritrova in sala operatoria: una firma al consenso, l’anestesia, le parole e i movimenti attorno e ...

Joker - la malattia che fa “ridere” Arthur c’entra con la sindrome pseudobulbare. Il neurologo : “Ecco il motivo dell’incontinenza emotiva” : Quando una madre lo sgrida perché con le sue smorfie sta importunando il figlio, quando scopre una oscura e terribile verità sul suo passato, quando lo licenziano in tronco dall’unico sudicio lavoro che aveva per vivere. Nei momenti più sbagliati, Arthur Fleck ride, e anche a crepapelle. E l’inquietante paradosso è che non lo fa volontariamente. Todd Philips e Joaquin Phoenix l’hanno costruito così il loro Joker: un uomo solo, devastato, ...

Martina, 28 anni, ha la sindrome di Down: lavora e vive con due amiche

Vaccino antinfluenzale può causare malattie croniche o sindrome di Guillan Barrè? : Vaccino antinfluenzale può causare malattie croniche o sindrome di Guillain Barrè? Ecco cosa spiega una nota del Ministero della salute

Lea Michele: «La sindrome da ovaio policistico ha cambiato la mia relazione con il cibo»

Gelosia - che cos’è la sindrome di Rebecca e come sconfiggerla : come ESSERE OBIETTIVESIAMO PIÙ INSICURE DI NOI O DI LUI?QUANDO È UNO SFOGO DELLA NOSTRA FRUSTRAZIONEORGOGLIO O AMORE?IN Gelosia VINCE CHI FUGGEGLI UOMINI NON AMANO LE GELOSEPRENDI IL TORO PER LE CORNAcome si vive la Gelosia? In tanti modi, così come infiniti possono essere i fattori scatenanti di questo complesso sentimento che portato agli estremi può essere anche molto pericoloso. Fra i tanti gruppi e tipi di gelosie ce n’è uno costante e per ...

La “sindrome del Pierrot” si sta diffondendo anche in ambito musicale - soprattutto nei talent show : Non c’è un carnevale, un circo o una galleria delle maschere che non comprenda il personaggio di Pierrot. Subito riconoscibile per la casacca bianca, il cappello morbido nero, le calze bianche e i bottoni neri, Pierrot è soprattutto famoso per la lacrima dipinta sulla guancia, segno indelebile del suo animo malinconico e dei suoi amori impossibili e incomprensibili, quello per Colombina e quello per la luna. Tutti abbiamo, chi più chi meno, una ...