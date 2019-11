La parabola della techno | regola la movida e anima i giovani

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 2 novembre 2019) Luca Sablone Versatilità, anti-timidezza, supporto, adrenalina e funzione sociale: così la musicaè riuscita a conquistare gli animi dei ragazzi Per molti è solo un semplice tunz tunz tunz, per altri invece è questione di vita. Stiamo parlandomoda del momento: la musica. Nata negli anni '80, riscuote oggi un grande successo specialmente nei, che riescono a liberarsi dei propri pensieri tramite il frenetico ballo in comitiva. Costantemente all'ordine del giorno ogni sabato sera: non può assolutamente mancare. Per alcuni ha rappresentato una medicina di vita mediante cui è stato possibile sconfiggere la propria timidezza per consegnarsi al puro divertimento e lasciarsi definitivamente andare. LaMa c'è anche chi ha imparato a conoscerla ponendosi degli interrogativi, e magari oltrepassando quei pregiudizi negativi iniziali: ...

lodeate_it : Sabato 02 novembre 2019, XXX Settimana Tempo Ordinario - - giosparver : Si conclude lultimo atto della parabola della ex FIAT. Ora PSA acquista FCA. - Loleuse2 : Per strani scherzi della parabola, non prendo @realtimetvit??da qualche tempo, ma grazie al popolo di Twitter ho ugu… -