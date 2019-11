La musica non è questione muscolare E il premio Bianca D’Aponte ce lo ricorda ogni volta

X Factor 2019 - secondo live show in diretta. Sfera : «La musica non ha età». Mara punge : «Ce l’ha - sennò tu non esisteresti» : Sfera Ebbasta e Mara Maionchi - X Factor 2019 Dopo l’esordio della scorsa settimana, prosegue il live show di X Factor 2019 con la seconda puntata. Qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con liveblogging del giovedì sera, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade sul palco dell’X Factor Dome. X Factor 2019: la diretta minuto per minuto del secondo live show 21.16: Con il riassunto di ...

‘George Michael era sieropositivo e non scriveva la sua musica’ - i tweet choc dell’ex fidanzato Fadi Fawaz : Uno sbrocco in piena regola per Fadi Fawaz, l’ex compagno di George Michael, che su Twitter il 30 ottobre ha lanciato una serie di dardi avvelenati contro la memoria del cantante scomparso il 25 dicembre del 2016 suscitando lo sdegno e la rabbia dei fan. George Michael, le accuse dell’ex fidanzato “George Michael era sieropositivo. Lo abbiamo scoperto a Vienna dopo la sua malattia”, “fumava crack” sostiene ...

Cari fratelli Gallagher - dopo 24 anni di "Wonderwall" non vogliamo la pace. Vogliamo musica : Quella del 30 ottobre 1994 non è stata una vigilia di Halloween qualsiasi. Una band di fratelli scalmanati da quel giorno ha spettinato e ripettinato una generazione di musicisti e ascoltatori con un brano, Wonderwall, che è diventato a pieno titolo una pietra miliare della musica pop mondiale. Bastano “solo” quattro accordi, la giusta ritmica, e subito si inizia a urlare “Today is gonna be the day, that ...

Esiste un’Italia che vive di vera arte : la musica non è solo quella che scelgono di farci vedere : A volte si ha l’avvilente sensazione che la musica italiana sia solo quella che i media deliberatamente scelgono di farci vedere: senza scendere in dettagli alquanto scabrosi, un nulla al cubo che ad esser buoni ci sarebbe da sperare in una catastrofe nucleare. E invece in Italia, lontano dai fumi, dai raggi laser e dalle pedane piene di scemi che si muovono (cit.) esistono persone che fanno cose bellissime. E non parlo dei soliti e ben ...

Rihanna : "Sono fidanzata e vorrei un giorno diventare madre. Non smetterò mai di fare musica" : “Sì, mi sto frequentando con una persona e prima o poi vorrei diventare madre”. Sono le parole che Rihanna ha rilasciato in un’intervista a Vogue America. La cantante, che sulla copertina di Vogue ha indossato i vestiti della nuova collezione “Fenty”, il marchio creato da lei stessa e presentato per la prima volta tre anni fa, nel 2016, alla settimana della moda di Parigi, ha confermato per la prima volta la ...

Polemica per lo spot Buondì con la fastidiosa musica neomelodica della deficienza artificiale; Motta si giustifica : “Non volevamo offendere i napoletani” : Il nuovo spot per Buondì Motta, "a prova di devianza artificiale" non piace. E non solo ai napoletani. Una pioggia di commenti negativi si è abbattuta sui social dell'azienda che ha provato a giustificarsi con qualche parola scritta su Facebook. L'intenzione di Motta, che per la realizzazione dello spot pubblicitario si è affidata all'agenzia Connexia Milano non era di certo quello di deridere la musica neomelodica né le tradizioni ...

Joe Bastianich presenta Aka Joe : da nonna Erminia ad Amici Celebrities si racconta in musica : La musica è il grande amore di Joe Bastianic. Nato nel Queens, nella sua gioventù la musica non è mai mancata. Ha subito il fascino di Led Zeppelin, David Bowie, The Ramones e Rolling Stones e a 50 anni ha deciso di introdurre nella sua vita un disco di inediti. Ristoratore di successo, con Aka Joe, Bastianich si butta a capofitto in un mondo che non è propriamente quello per cui lo conosciamo e rappresenta una passione mai dimenticata che ...

“La musica è di tutti” : Mary - Luca e il “metodo four” per non escludere nessuno : musica inclusiva grazie al "metodo four" di un'associazione che accoglie ai suoi corsi abili e diversamente abili uniti da una grande passione. "È un metodo innovativo, ci ispiramo alla pedagogia per il terzo millennio" spiega l'ideatrice. Luca e Mary i protagonisti di alcuni progetti portati avanti. Con loro anche Fabio Vetro, il maestro di flauto più famoso del web.Continua a leggere

Ezio Bosso - la malattia - la musica e il ritiro che non c'è : Ezio Bosso si ritira dalle scene? Il maestro smentisce tutto. In questi giorni è stata un'altalena di opinioni sul compositore e direttore d'orchestra di fama internazionale. Dubbi leciti per uno che di vite ne ha vissute molte, certo. Almeno due: un prima e un dopo il il 21 giugno 2011, quando ha subito un'operazione per un tumore al cervello che ha tracciato un confine - «Le possibilità me le giocavo con le tre ...

Bosso : smetto col piano - non con musica : 12.10 Il maestro Ezio Bosso, dopo i moltissimi messaggi di solidarietà sui social che commentavano il suo presunto addio alla musica, sempre via social precisa: "Continuo a fare musica e meglio di prima. Non mi sono ritirato". Spiega:non faccio più concerti per pianoforte da solo,se mi volete bene smettete di chiedermi di mettermi al piano e suonare. Non sapete la sofferenza che mi provoca,ho 2 dita che non rispondono più bene,non posso dare ...

Ezio Bosso furioso : Sciacallaggio su di me. Non mi ritiro - continuo a fare musica : Il musicista, attraverso un comunicato stampa pubblicato sui social, ha smentito la notizia di un suo ritiro dalla scena musicale, chiarendo la situazione in modo definitivo. "Purtroppo è stato dato inutile risalto, in maniera sciacalla come sempre, al pregiudizio su di me. E questo fa male". Con queste parole Ezio Bosso ha smentito la notizia, circolata nelle scorse ore, di un suo ritiro dalla scena musicale. Il musicista, affetto da una ...

X Factor 2019 : Mara Maionchi la sicurezza - Sfera Ebbasta persona e non personaggio - Samuel ascoltatore - Malika Ayane protettrice della musica : E' proprio Alessandro Cattelan a sottolineare, a inizio puntata, che ormai X Factor ha compiuto 13 anni. E' questo, infatti, il numero totale delle edizioni del talent show, inizialmente nato su Rai Due e poi conquistato da Sky Uno con successo. Gli anni sono quelli, se nei primi tempi il programma aveva quasi il sapore di "evento" (passatemi il termine), è chiaro che dopo 13 edizioni, questo effetto tende ormai a svanire. X Factor inizia ad ...

Billie Eilish ha raccontato di quando non le piaceva fare musica : Incredibile ma vero The post Billie Eilish ha raccontato di quando non le piaceva fare musica appeared first on News Mtv Italia.