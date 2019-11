La manovra arriva in Parlamento |  due miliardi previsti dalle microtasse

manovra - arriva la plastic tax su tappi e tetrapak. Sulle auto si cambia : cambiano ancora le misure della Manovra appena varata dal governo giallorosso. E la tensione nella maggioranza resta alta. L?esecutivo, dopo la sollevazione, ha ridimensionato la stangata Sulle...

manovra - arriva la nuova Imu : i sindaci potranno azzerarla. Prima rata del 2020 sarà la metà del 2019 : Basta Imu e Tasi: con la Manovra arriva la “nuova Imu“, che unifica le due imposte e, nelle intenzioni dichiarate del governo, non dovrebbe aumentare il carico fiscale sul mattone. L’aliquota base, però, aumenta dal 7,6 all’8,6 per mille e i sindaci avranno spazio per Manovrarla fino a un massimo del 10,6 per mille salvo il prossimo anno quando quei Comuni che già avevano portato al massimo il peso di entrambe le tasse ...

manovra - arriva il taglio del cuneo fiscale : a quanto ammonta l’aumento in busta paga : Il taglio del cuneo fiscale partirà da luglio del 2020 e porterà un aumento in busta paga per i lavoratori dipendenti. Secondo il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, si tratterà mediamente di 40 euro in più per ogni singolo lavoratore tra coloro i quali rientrano nei requisiti reddituali per accedere alla misura.Continua a leggere

manovra - arriva la tassa sulle sigarette fai da te : cancellato l’aumento per chi fuma elettronico : arriva una nuova micro-tassa per i fumatori: il rincaro sarà sulle sigarette fai-da-te. Si tratta dell'ultima novità contenuta nella bozza della Manovra, oggi in ultimo esame al vertice di maggioranza. Dal primo gennaio 2020 arriva un rincaro di 0,005 euro per ciascuna cartina contenuta in un pacchetto: in altri termini, su una confezione da 20 cartine l'aumento sarà di 10 centesimo. Una maggiorazione sull'imposta alle sigarette classiche era ...

manovra - arriva la tassa sulle sigarette : aumenti anche per chi fuma “elettronico” : Cattive notizie per i fumatori: nella Manovra economica è previsto un aumento sull'imposta al fumo per quanto riguarda sia le sigarette tradizionali che quelle elettroniche. Dal mondo del tabacco si calcolano entrate per circa 200 milioni di euro, il che potrebbe far aumentare considerevolmente il prezzo delle sigarette. Ma non è l'unica "microtassa" prevista dal governo.Continua a leggere

Taglio del cuneo sotto i 35mila euro e carta bimbi da 400 euro : arriva lo scheletro della manovra : La rivalutazione delle pensioni per 2 milioni e mezzo di persone, il fondo per le famiglie, la sugar e la plastic tax, e poi le tasse sulle sigarette, l’aumento della cedolare secca e l’abolizione dei superticket. Lo scheletro della manovra è contenuto in una bozza di sei pagine, che ha fatto da canovaccio per la lettera di risposta del governo all’Ue. Molte delle misure fanno parte da tempo del pacchetto, altre sono ...

manovra - Comuni beffati : arriva l’Imu sulle trivelle ma scontata dell’80% rispetto al valore contabile delle piattaforme : l’Imu per le piattaforme petrolifere offshore inserita nell’ultima bozza del Decreto fiscale è un cambio di rotta, a prima vista. Perché stabilisce una volta per tutte che i giganti dell’oil&gas devono pagare, come affermato dalla Cassazione, e ribalta quanto stabilito in precedenza sia dall’Agenzia delle Entrate sia dal dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia. Ma i conti per i Comuni non tornano affatto. Stando ...

manovra : arriva la tassa sulle bibite altamente zuccherate - salve le merendine : La tanto discussa 'tassa sulle bibite' alla fine è arrivata. Nella Legge di Bilancio il governo giallorosso ha inserito la 'sugar tax', che andrebbe a colpire le bibite considerate 'altamente zuccherate'. La legge non riguarderà invece le merendine, come invece si era ipotizzato qualche settimana fa dopo le dichiarazioni del ministro dell'Istruzione Lorenzo Fioramonti. tassa confermata dal ministro dell'Economia Gualtieri e dal Premier Conte La ...

manovra - arriva la sugar tax : ma sarà solo sulle bevande zuccherate - escluse le merendine : Nella Manovra ci sarà anche la sugar tax: la tassa si pagherà sulle bibite "altamente zuccherate", ma non verrà estesa anche alle merendine, come inizialmente proposto. La conferma è arrivata dal ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, e dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Esulta anche il ministro dell'Istruzione, Lorenzo Fioramonti, che caldeggiava l'ipotesi di inserire la sugar tax in legge di Bilancio.Continua a leggere

«Evasometro» : con la manovra arriva il Grande Fratello fiscale (con anonimato) Bonus facciate e contanti : tutte le misure : I dati su fatture, su transazioni o consumi saranno resi anonimi. Ma si attiverà un algoritmo in grado di incrociare i dati. Le incongruenze verranno segnalate e potranno dare luogo ad accertamenti

manovra - arriva la lotteria dello scontrino per chi utilizza le carte di credito : previsti premi elevati : La lotta all'evasione prevista dal governo Pd e Cinque Stelle sembra serrata, tanto da inserire all'interno della Manovra economica diversi incentivi all'uso della carta di credito. E così approda anche la lotteria degli scontrini per chi paga con bancomat e altri tipi di carta che esulano dal conta

manovra - nel 2020 arriva il “Bonus Facciate” : ecco come funzionerà : Nasce il ‘Bonus Facciate‘, il nuovo beneficio fiscale introdotto in legge di Bilancio dal Ministro per i Beni e le Attivita’ Culturali e per il Turismo, Dario Franceschini per rilanciare gli investimenti per il restauro e il recupero delle facciate di palazzi e condomi’ni. Una misura che servira’ a dare un nuovo volto alle citta’ italiane. “Nella legge di bilancio – scrive su Twitter il ministro ...

ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora oggi - manovra 2020 : arriva l'ok del Cdm - 16 ottobre 2019 - : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora oggi. Manovra 2020, arriva l'ok del consiglio dei ministri alla legge di bilancio: i dettagli, 16 ottobre 2019,

?manovra - ok "salvo intese" al dl fiscale e alla legge di bilancio Arriva la lotteria per chi utilizza le carte di credito : multa a chi non le accetta. Uso contante da 3.000 a 1.000 euro : Un lungo e «impegnativo» Consiglio dei ministri dà il via libera, salvo intese, a una legge di bilancio da circa 30 miliardi e al decreto fiscale. L'accelerazione arriva a...