La mamma di Ronaldo senza freni | “C’è mafia nel calcio | altrimenti mio figlio avrebbe

(Di sabato 2 novembre 2019) Un’accusa pesante e destinata a far discutere. Ladi Cristiano, Dolores Aveiro, spara a zero a margine di un evento a Madeira. Clamorose le frecciate nei confronti del movimento calcistico in riferimento ad alcuni mancati riconoscimenti a suo: “C’è unanel– ha detto – è la parola più adeguata per definirla. Se non ci fosse questa, miovinto più Palloni d’Oro. Se andate a vedere tutto quello che è successo, vi renderete conto che si tratta di”. “Se fosse spagnolo o inglese, nonro fatto quello che hanno fatto, ma siccome è portoghese e di Madeira succede questo. Se vincerà il Pallone d’Oro 2019? Non so se glielo daranno ma ci spero. Credo che se lo meriti se andiamo a vedere quello che ha fatto durante la stagione”. Scarica o Aggiorna l’App da ...

