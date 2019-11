La mamma controlla dal baby monitor il suo bambino e rimane inorridita | cosa c‘è nella

Fonte : baritalianews

(Di sabato 2 novembre 2019) Unastavando il suoche dormivaculla attraverso ilmnitor. La donna, Maritza Cibuls ad un certo punto si è accorta checulla,accanto al suoc’era una strana presenza e racconta così:”Ho fissato il, In un primo momento ho pensato che i miei occhi stavano giocando brutti scherzi … Ho cercato di ignorarlo, ma stava davvero iniziando a spaventarmi.” A quel punto terrorizzata ha scattato una foto e l’ha mandata al marito che era fuori al lavoro. La donna prosegue il suo racconto:”Anche se il primo pensiero che è entrato nel mio cervello è stato” fantasma “, la parte razionale del mio cervello mi ha detto che ci deve essere una spiegazione logica”. E poi prosegue: “Così ho preso la mia torcia e sono andata a dare un’occhiata, ma non c’era niente lì. Per tutta la notte, ho ...

Teddy_drgdr : @Jackydrgdr1 *le vibra il cellulare e subito controlla chi è, ridacchia guardando la foto. Risponde* Oh mamma?? Sono… - carljonson91 : @fondnerazz Interista cecato. Tocca il piede sx che non controlla la palla. Mamma mia quanto rosichi - fuoridailimiti : @damnnharry 70 grammi purtroppo, mia mamma controlla il peso per me anche a distanza???? -