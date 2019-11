La farsa continua | rigore di De Ligt mani | non dato Gomitata di Ronaldo | non espulso

Fonte : ilnapolista

(Di domenica 3 novembre 2019) L’undicesima giornata del campionato di Serie A conferma la tradizione. Nel pomeriggio, il Napoli perde 2-1 a Rom.a L’arbitro Rocchi assegna due rigori contro il Napoli. Secondo noi, ci sono entrambi. Uno, il primo, viene parato da Meret. Due falli di mano. In serata, si gioco il derby Torino-Juventus. L’arbitro è Doveri. Incredibile la sua prestazione. Desi rende protagonista di un altro fallo di mano. Ma l’arbitro non fischia. A Callejon lo hanno fischiato. Allo stesso Dea Lecce. Ma non basta. Cristianosferra unaa gioco fermo a Izzo.probabilmente non violenta ma ricordiamo che basta il gesto. L’arbitro Doveri ha l’opportunità di rivederlo ma si astiene e si limita a una ramanzina al portoghese che ovviamente quasi gli ride in faccia. Nessuna espulsione per. Nel post-partita nessuno fa a Sarri una ...

