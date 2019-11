La Domenica Ventura | Cecchi Paone sul flop | “Simona non c’entra”

Fonte : lanostratv

(Di sabato 2 novembre 2019) Simona, ascolti La. Alessandro: “Lei non c’entra…” Ha detto la sua sugli ascolti de LaAlessandro, tramite la sua rubrica “La posta di”, pubblicata come sempre su NuovoTV. Per rispondere a Corrado di Pavia, lettore della rivista, che gli ha chiesto cosa ne pensa del ritorno di Simonasu Rai2 alla conduzione di un programma sportivo, come ai tempi di Quelli che il calcio, ha risposto infatti: Ho augurato a lungo a Simona di tornare alla guida di programmi adatti a lei. Ora finalmente ci siamo. La collocazione de La, purtroppo, non è di aiuto per gli ascolti, ma Simona non c’entra.commenta gli ascolti di Simona: “Non sono all’altezza” Continuando la risposta data al lettore di NuovoTV, ...

Simo_Ventura : Se volete rivivere queste ‘emozioni ‘?? non potete perdervi #ladomenicaventura domenica ore 11:55 su @RaiDue… - RaiDue : Domani torna La Domenica Ventura con tantissime novità! Ore 12.00 in diretta su #Rai2 ? #LaDomenicaVentura… - Simo_Ventura : Domenica non prendete impegni! Alle 11:55 in diretta @RaiDue ?? ospiti a #LaDomenicaVentura i ragazzi de #IlCollegio… -