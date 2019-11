Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 2 novembre 2019) Tre medici dell’Unità Operativa Complessa diCivile dell’Annunziata di, diretta dal Prof. Francesco Intrieri, sono intervenuti al XVIIIdella Società Italiana died Endo, che si è svolto a Firenze, per presentare gli ottimi risultati raggiunti dall’Unità grazie all’utilizzo di moderne tecniche operatorie. Alla presenza di oltre 150 medici che hanno preso parte ai lavori, tra primari ospedalieri e direttori di cattedra universitari, provenienti da tutte le regioni d’Italia, oltre al Primario Intrieri, hanno relazionato il dott. Paolo Perri, che si è soffermato sugli “Accessi percutanei in procedure endovascolari aortiche complesse” ed il dott. Vincenzo Molinari che ha illustrato il “Trattamento in urgenza degli aneurismi toraco addominali mediante tecnica Chimney”. I dati ...

CalNews : Cosenza :: La Chirurgia Vascolare dell’Ospedale di Cosenza protagonista al congresso nazionale.… - PToracica : RT @PToracica: V° MEETING CONGIUNTO CHIRURGIA VASCOLARE - CARDIOCHIRURGIA Abbiamo il piacere di invitarvi al meeting dal titolo “SINDROME… - PToracica : V° MEETING CONGIUNTO CHIRURGIA VASCOLARE - CARDIOCHIRURGIA Abbiamo il piacere di invitarvi al meeting dal titolo “… -