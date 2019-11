La Caduta del Muro di Berlino | 30 anni dopo | la programmazione speciale in tv

Il derby di Berlino - a trent’anni dalla Caduta del muro : Questa sera, per la prima volta nella storia della Bundesliga, una squadra di Berlino est e una di Berlino ovest giocheranno contro

Muro di Berlino - 2mila metri di rete da pesca di fronte alla Porta di Brandeburgo. La suggestiva installazione per l’anniversario della Caduta : Quasi duemila metri di rete da pesca sventolano sospese di fronte alla Porta di Brandeburgo, a Berlino, nell’installazione creata dall’artista americano Patrick Shearn in occasione del trentesimo anniversario della caduta del Muro. Incastrate nella rete ci sono migliaia di strisce di tela colorata e ognuna riPorta un messaggio scritto da persone comuni. Una decisione che Shearn spiega cosi’: “La maggior parte delle mie ...

VIDEO Marc Marquez - terribile Caduta nelle qualifiche del GP Malesia 2019 : Non era l’epilogo che sognava Marc Marquez, solo 11° al termine delle qualifiche del GP della Malesia (penultimo round del Mondiale 2019 di MotoGP). Sul tracciato di Sepang, l’iberico partirà decisamente arretrato in griglia di partenza per via di una brutta caduta nel corso delle time-attack, che ne ha vanificato la sua prestazione finale. Il campione del mondo, nel suo ultimo tentativo, ha perso l’anteriore della Honda, che ...

VIDEO Jorge Lorenzo - brutta Caduta a bassissima velocità nella FP4 del GP di Malesia : Jorge Lorenzo conferma tutte le difficoltà di questo periodo e non va oltre un deludentissimo 18esimo posto nelle qualifiche del GP di Malesia 2019, penultima tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo non riesce proprio a ingranare in sella alla Honda e oggi si è anche reso protagonista di una stranissima caduta a bassissima velocità durante le prove libere 4 a Sepang. Di seguito il VIDEO della caduta di Jorge Lorenzo. VIDEO caduta Jorge ...

Union-Hertha : 30 anni dopo la Caduta del Muro - il primo derby di Berlino in Bundesliga. Un’amicizia “dietro il filo spinato” ora sbiadita : “Hertha und Union – eine Nation”. Negli anni del Muro che spaccava la Germania e divideva Berlino in Est e Ovest, quella presenza costante era diventata allo stesso tempo il collante di un forte legame tra due tifoserie di calcio. Da una parte, quella occidentale, l’Hertha Berlin. Dall’altra, quella della Ddr, l’Union Berlin: la squadra del popolo rivale della Bfc Dinamo, quella per cui tifava Erich Mielke, ...

Vittorio Feltri a Stasera Italia : "Questa manovra mi piace moltissimo perché porterà alla Caduta del governo" : Vittorio Feltri ironizza sulla manovra economica in diretta da Barbara Palombelli, su Rete 4. "A me questa manovra piace moltissimo perché porterà presto alla caduta del governo che mi sembra non stia in piedi e che abbia sbagliato praticamente tutto". Non solo. Il direttore editoriale di Libero ag

“Ho un fidanzato”. Caduta Libera - il coming out del campione sorprende tutti. E Gerry Scotti reagisce così : Tutti senza parole di fronte a quella scena successa durante l’ultima puntata di Caduta Libera. Il pubblico in studio, quello a casa, persino il padrone di casa Gerry Scotti sono rimasti a bocca aperta per la naturalezza con cui il nuovo campione Diego ha fatto sapere a tutta Italia di essere gay. Lo ha fatto con una disinvoltura tale da stupire tutti. Diego, che è riuscito a mandare a casa Gabriele Giorgio (con ben 300.000 euro), dopo aver ...

Caduta Libera : Il Coming Out Del Nuovo Campione Diego! : Parlare di omosessualità o più in generale di tematiche LGBT in televisione non è facile, molte volte quando si affronta l’argomento si scende nel sensazionalismo. Ecco perché il Coming out fatto a Caduta Libera dal Nuovo Campione Diego, avvenuto con naturalezza e spontaneità ha colpito tutti. Ecco come è avvenuto. Molte volte quando si parla di omosessualità in tv si scade spesso negli stereotipi ed anche se alcune trasmissioni si ...

Germania : quanto ci è costata la Caduta del Muro? La diretta di Milena Gabanelli : Milena Gabanelli e l’ex corrispondente del Corriere a Berlino Danilo Taino ne discutono con Giuliano Amato, presidente del Consiglio italiano dal 1992 al 1993, e con Michele Valensise, ambasciatore a Berlino dal 2009 al 2012 e presidente dell’associazione italo-tedesca Villa Vigoni

MotoGp - Marquez insaziabile : “la fame della Honda è contagiosa. La Caduta di Viñales? Non me ne sono accorto” : Lo spagnolo ha analizzato la vittoria ottenuta a Phillip Island, soffermandosi sulla battaglia con Viñales e sulla sua fame di successi Cinquantacinque vittorie in MotoGp, superando anche Mick Doohan, ottantuno in totale con quattordici podi consecutivi in stagione e diciassette gare in testa. Numeri pazzeschi quelli di Marc Marquez, che continua a dominare in lungo e in largo il Mondiale di MotoGp, dopo averlo vinto aritmeticamente in ...

“Addio gigante”. Dolore per la scomparsa dell’attore Josip Elic - fatale è stata una Caduta : E’ morto a 98 anni in una casa di riposo nel New Jersey in seguito ai postumi di una caduta, l’attore statunitense Josip Elic. Era il mitico Bancini, uno dei «picchiatelli» che accompagnano Jack Nicholson nel suo viaggio agli inferi del disagio psichico (e di come veniva trattato) nel plurpremiato «Qualcuno volò sul nido del cuculo». Josip Elic si chiamava l’attore che lo interpretava ed è morto a 98 anni nella casa di riposo a River Edge, nel ...

MotoGP - cancellate le qualifiche del GP Australia 2019 dopo la violenta Caduta di Oliveira a 330 km/h. Vento troppo forte - la sicurezza prima di tutto : Il programma delle qualifiche del GP d’Australia, 17° round del Mondiale 2019 di MotoGP, è stato cancellato. E’ questa la notizia che arriva da Phillip Island, sede del weekend iridato. Le forti raffiche di Vento che si sono abbattute nella zona del circuito hanno costretto la Direzione Gara a prendere questa decisione in nome della sicurezza. L’incidente del portoghese della KTM Miguel Oliveira, nel corso delle prove libere 4, ...

VIDEO Valentino Rossi - la Caduta nel GP del Giappone 2019 : il Dottore finisce a terra mentre era 11° : Valentino Rossi chiude nella maniera peggiore il suo Gran Premio del Giappone 2019 della MotoGP. Dopo la partenza in decima posizione, il “Dottore” è finito subito in 14esima, salvo poi lottare con le unghie e con i denti per provare ad entrare nella top ten. Dopo una sofferta battaglia con Danilo Petrucci, il pilota di Tavullia è caduto, finendo nella sabbia di curva 1. Un Gran Premio di Motegi davvero da cancellare per il ...

MotoGp – Gara amarissima a Motegi per Valentino Rossi : il Gp del Giappone termina con una Caduta : Valentino Rossi cade a Motegi: Gp del Giappone amarissimo per il Dottore Valentino Rossi sta affrontando un periodo davvero complicato: dopo una qualifica amarissima, che ha costretto il Dottore a partire oggi dalla decima casella in griglia a Motegi, il nove volte campione del mondo non è riuscito nella rimonta, rimanendo sempre stabile intorno all’11ª posizione in Gara. A quattro giri dal termine Valentino Rossi ha poi dovuto fare ...