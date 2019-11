La batteria di OPPO Reno Ace si ricarica a velocità impressionante

OPPO A9 2020 ufficiale in Italia : quadrupla fotocamera e batteria da 5.000 mAh a un prezzo niente male : Il nuovo smartphone di fascia media OPPO A9 2020 arriva ufficialmente sul mercato Italiano con quad-camera e batteria da 5.000 mAh a 249 euro. L'articolo OPPO A9 2020 ufficiale in Italia: quadrupla fotocamera e batteria da 5.000 mAh a un prezzo niente male proviene da TuttoAndroid.