Juventus | la possibile formazione contro il Toro | Pjanic convocato | CR7 guiderà l' attacco

Juventus-Mbappè - nuove conferme : l’affare diventa possibile : JUVENTUS su MBAPPE – Dalla Spagna rimbalzano nuove conferme circa il passaggio del fuoriclasse transalpino al club bianconero al termine della stagione. La stella del PSG sta discutendo il suo rinnovo con i francesi, ma l’interessamento di numerosi altri club, tra cui la Juventus, rendono l’estensione contrattuale più complicata. Juventus Mbappè, Adidas spinge per il trasferimento? Anzi, stando a Diario Gol, a spingere Mbappè ...

Calciomercato Juventus : sarà trattativa col Milan - ora tutto è possibile : Calciomercato Juventus – La situazione trasferimenti inizia a delinearsi anche in casa Juventus. La società bianconera è a lavoro da tempo sia per quel che concerne il mercato in entrata che quello in uscita. A proposito di cessioni, la società di Corso Galileo Ferraris dovrà chiarire un po’ di situazioni rimaste in bilico. Tra Mario Mandzukic, Emre Can e Merih Demiral, gli scontenti in rosa sono tanti. Calciomercato Juventus: il ...

Calciomercato Juventus - possibile l'acquisto di Matias Soulé (RUMORS) : La Juventus è pronta a centrare grandi acquisti in vista della prossima stagione, merito anche dell'aumento di capitale di 300 milioni di euro ufficializzato dal presidente bianconero Agnelli durante l'assemblea degli azionisti del 24 ottobre. Si fanno nomi pesanti, da Mbappé a Pogba, fino ad arrivare a Neymar. Ma la dirigenza bianconera è sempre attenta anche ai giovani, e lo ha dimostrato anche durante il Calciomercato estivo, quando ha ...

Mercato Juventus - Paratici vuole Salah : ecco i costi del possibile colpo : Mercato Juventus – La Juventus vuole continuare a crescere, soprattutto in Europa. Per farlo ha bisogno di altri colpi d’effetto come Cristiano Ronaldo e De Ligt. Infatti CR7, non più giovane, ha aperto un nuovo ciclo: i fenomeni adesso vogliono venire alla Juve. Il sogno principale è Kylian Mbappè, l’erede naturale (per età e numeri) di Cristiano, che però ha costi molto elevati, oltre i 380 milioni. Dunque Paratici avrebbe ...

Calciomercato Juventus - possibile sfida di mercato con Inter - United e Psg per Rakitic : E' sempre tempo di Calciomercato: nonostante l'attenzione mediatica sia rivolta verso il turno infrasettimanale di Serie A, alcuni media sportivi continuano ad alimentare indiscrezioni di mercato in vista del Calciomercato invernale. D'altronde, per molti calciatori questa stagione è importante giocare considerando gli Europei 2020: uno dei casi più chiacchierati in Italia è quello di Emre Can alla Juventus, mentre in Spagna è Rakitic del ...

Mercato Juventus - da Salah a Son : possibile colpo grosso dalla Premier : Mercato Juventus – La Juventus punta a migliorarsi continuamente. Dopo Ronaldo e De Ligt, Agnelli ha promesso che ci saranno altri colpi di quella portata, colpi capaci di far fare il salto di qualità definitivo alla rosa. I sogni restano Pogba e Mbappè, ma occhio alle ultime novità. Paratici continua a cercare in Premier League il prossimo colpo, dopo Eriksen o Pogba, spuntano due alternative molto interessanti. Due top player nuovamente ...

Calciomercato Juventus - possibile colpo Son a gennaio : La Juventus già starebbe pensando al futuro prossimo e avrebbe messo nel mirino uno dei giocatori più in forma del momento. Si sta parlando di Son, fortissimo esterno offensivo che milita nelle fila del Tottenham. Il coreano è stato protagonista di un ottimo avvio di stagione, tanto che la dirigenza bianconera avrebbe deciso di mandare emissari per assistere alla gara tra il Liverpool e il Tottenham, una partita che ha messo in vetrina elementi ...

Juventus-Genoa - possibile formazione di Sarri : fuori Pjanic - torna Ronaldo : Juventus-Genoa è uno dei match che vedremo nel prossimo turno di serie A, la decima giornata di campionato. Un turno infrasettimanale tutto da seguire. In questo periodo della stagione le big giocano praticamente ogni tre giorni e ci sta qualche passaggio a vuoto. La Juventus ad esempio nell'ultimo turno disputato non è andata oltre il pareggio sul campo del Lecce. Nonostante questo ha conservato la testa della classifica visto che anche l'Inter ...

Juventus-Lecce - possibile formazione : potrebbe toccare a Can e Demiral : Questo pomeriggio, la Juventus si è ritrovata sui campi della Continassa per allenarsi in vista della partita contro il Lecce. Maurizio Sarri, durante la seduta odierna, ha potuto valutare le condizioni dei suoi giocatori ed ha deciso chi dovrà riposare nel match del "Via del mare". La sensazione è che il tecnico toscano farà un po' di turn-over, anche perché mercoledì la sua squadra sarà nuovamente in campo per affrontare il Genoa. Domani, la ...

Mbappè Juventus - nuovo colpo alla CR7 : sogno possibile - i dettagli! : Mbappè Juventus – La Juventus è ormai proiettata tra le più grandi realtà del calcio europeo. L’arrivo di Ronaldo in bianconero ha segnato un nuovo inizio, adesso i bianconeri sono mete d’arrivo per grandi talenti e non solo un’ottima squadra di passaggio (come è stato in passato). Agnelli proprio ieri ha parlato dell’aumento di capitale, aumento che porterebbe ancora più in alto il nome “Juventus” in ...

PROBABILI FORMAZIONI LECCE Juventus/ Diretta tv - possibile panchina per Ronaldo? : PROBABILI FORMAZIONI LECCE JUVENTUS: Diretta tv. Ecco le mosse dei due allenatori alla vigilia della partita per la nona giornata di Serie A.

Calciomercato Juventus - possibile scambio Eriksen-Rabiot a gennaio : Continuano ad arrivare importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Stando alle ultime voci trapelate, infatti, Adrien Rabiot potrebbe lasciare Torino. Il centrocampista francese non è considerato un titolare da Maurizio Sarri, una situazione che sicuramente non sta gradendo neanche la madre procuratrice. Rabiot è stato acquistato dal Paris Saint Germain a parametro zero e nella prossima sessione di Calciomercato ...

Juventus - il possibile undici anti Lokomotiv : la certezza è Cristiano Ronaldo : Questa mattina, la Juventus ha fatto le ultime prove tattiche in vista della sfida contro la Lokomotiv Mosca. Maurizio Sarrri non sembra avere molti dubbi per la partita di stasera e anche in Champions League confermerà il collaudato 4-3-1-2. Il tecnico toscano in avanti punterà su Federico Bernardeschi e Cristiano Ronaldo, con il numero 33 juventino che agirà come trequartista. Il dubbio però riguarda il terzo uomo offensivo, infatti, come ...

Juventus-Lokomotiv : Dybala e Ronaldo possibile coppia titolare bianconera : Vigilia di Champions in casa Juventus, alle ore 14:00 di oggi si svolgerà la consueta conferenza stampa di mister Sarri che presenterà la partita contro il Lokomotiv Mosca, terza giornata del girone di qualificazione alla fase finale. Vincere sarebbe fondamentale per ipotecare il passaggio del turno, contro i russi che ben hanno figurato fin qui, vincendo in casa del Bayer Leverkusen e perdendo contro l'Atletico Madrid, seppur mettendo in ...