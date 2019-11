Juventus | i convocati di Sarri dopo la rifinitura mattutina | la lista

Convocati Juventus-Genoa : fuori Higuain e Pjanic - c’è il triplo ritorno! : Convocati JUVENTUS- Maurizio Sarri ha diramato l’elenco dei Convocati in vista della sfida di questa sera contro il Genoa. Come accennato nelle scorse ore, il tecnico dovrà fare a meno di Pjanic e Higuain. Il primo ha rimediato un leggero fastidio muscolare all’adduttore, l’attaccante argentino, invece, ha riportato una ferita piuttosto profonda alla forte alla quale sono stati apportati alcuni punti di sutura. I due giocatori ...

Juventus - i convocati per il Bologna : out Higuain - c’è Ramsey : La Juventus si prepara per la 10^ giornata del campionato di Serie A, il club bianconero è chiamato a riscattare il pareggio contro il Lecce e l’intenzione della squadra di Maurizio Sarri è quella di riportarsi in vetta dopo il successo dell’Inter di ieri sul campo del Brescia. Negli ultimi minuti l’allenatore bianconero ha diramato la lista dei convocati per la partita di stasera, qualche problema di troppo per la ...

Convocati Juventus - Sarri lascia a casa il suo fuoriclasse : Convocati Juventus – Passata la magica notte di Champions, per gli uomini di Sarri è tempo di rituffarsi in campionato. Anticipo delle 15 di Sabato che vedrà i campioni d’Italia a Lecce contro i neopromossi. La Juventus vorrà mantenere la testa della classifica ma occhio ai pugliesi che di sicuro non vorranno sfigurare e metteranno in difficoltà la compagine bianconera. Come annunciato in conferenza da Sarri, ci sarà qualche cambio ...

Juventus - i convocati di Maurizio Sarri per la trasferta di Lecce : assente Cristiano Ronaldo : L’allenatore bianconero ha escluso il portoghese dalla lista dei convocati, insieme a Douglas Costa e Ramsey Cristiano Ronaldo riposa, l’attaccante portoghese non partirà con la squadra per Lecce, dove domani la Juventus affronterà al Via del Mare la formazione di Liverani. L’allenatore bianconero ha deciso di concedere un turno di riposo a CR7, per averlo al massimo della condizione in vista dei prossimi impegni. Fuori dalla ...

Brescia-Juventus - Ronaldo fuori dalla lista dei convocati : problema fisico per il portoghese : L’attaccante bianconero non prenderà parte alla trasferta di Brescia a causa di un lieve affaticamento all’adduttore Cristiano Ronaldo non giocherà domani Brescia-Juventus, anticipo del quinto turno di Serie A. Il portoghese ha accusato un lieve affaticamento all’adduttore, spingendo Maurizio Sarri ad escluderlo dalla lista dei convocati. Lapresse La situazione di CR7 verrà monitorata nelle prossime ore, come recita il ...

Brescia Juventus - i convocati di Sarri : Cristiano Ronaldo assente -FOTO- : Brescia Juventus – Torna la Serie A, col primo turno infrasettimanale della stagione. La Juventus, dopo la sofferta vittoria contro l’Hellas Verona, torna in campo contro il Brescia. I neopromossi potranno finalmente schierare Balotelli, che torna dopo la lunga squalifica, mentre Sarri clamorosamente non potrà contare su Cristiano Ronaldo. Come annunciato oggi in conferenza stampa, CR7 ha accusato un piccolo fastidio dovuto ai tanti ...

Juventus i convocati di Sarri per il match contro l’Hellas Verona : La lista dei convocati di Sarri La lista dei convocati di Maurizio Sarri per la sfida della Juventus contro l’Hellas Verona. Out Mandzukic. Di seguito la lista: 1 Szczesny 4 De Ligt 5 Pjanic 6 Khedira 7 Ronaldo 8 Ramsey 10 Dybala 12 Alex Sandro 13 Danilo 14 Matuidi 16 Cuadrado 19 Bonucci 21 Higuain 23 Emre Can 24 Rugani 25 Rabiot 28 Demiral 30 Bentancur 31 Pinsoglio 33 Bernardeschi 77 Buffon PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL ...

Juventus - 20 convocati per la gara contro l'Atletico Madrid : c'è Pjanic : Questa mattina la Juventus è scesa sui campi della Continassa per allenarsi in vista della partita contro l'Atletico Madrid. I bianconeri hanno provato la formazione che domani sera affronterà gli spagnoli e Maurizio Sarri ha dato le ultime indicazioni tattiche alla sua squadra. Il tecnico ha ricevuto buone notizie visto che Miralem Pjanic era in campo con i compagni. La Juve, dopo l'allenamento di stamattina, ha pranzato al JHotel e poi la ...