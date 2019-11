Juventus - Demiral | possibile divorzio a gennaio | interessate Arsenal e Manchester United

Juventus - uno tra Demiral o Rugani potrebbe essere ceduto a gennaio (RUMORS) : La Juventus è al lavoro per preparare il difficile derby contro il Torino, i granata non stanno passando un grande periodo di forma, arrivando dalla pesante sconfitta nel turno infrasettimanale contro la Lazio per 4 a 0. Dovrebbe ritornare de Ligt, dopo il turno di riposo contro il Genoa nel quale era stato sostituito da Rugani. E proprio il difensore centrale toscano potrebbe lasciare la Juventus a gennaio, anche se nelle ultime ore è arrivata ...

Juventus : contro il Genoa si rivede CR7 - potrebbe toccare anche a Buffon e Demiral : Quella di oggi (29 ottobre) per la Juventus è stata una giornata molto intensa visto che i bianconeri, nel pomeriggio, hanno sostenuto l'allenamento della vigilia della gara contro il Genoa. Per questa partita, Maurizio Sarri ha un po' di emergenza visto che la partita di Lecce ha lasciato qualche strascico a livello fisico. Domani, quasi sicuramente, il tecnico terrà a riposo Miralem Pjanic e Gonzalo Higuain. Il Pipita ha preso una brutta botta ...

Juventus Genoa probabili formazioni : Demiral dal 1' - riecco Ronaldo. 5 novità! : Juventus Genoa probabili formazioni- Archiviata la 9^ giornata di campionato, la Juventus è pronta ad ospitare il Genoa per quel che riguarda la 10^ giornata di Serie A. Sarri potrebbe affidarsi ad almeno 5 novità dal primo minuto rispetto al match contro il Lecce. In porta potrebbe ritrovare spazio dal primo minuto Gigi Buffon. L’ex PSG potrebbe essere preferito a Szczesny. In difesa possibile ritorno dal 1′ per Cuadrado, con Danilo ...

Juventus-Lecce - possibile formazione : potrebbe toccare a Can e Demiral : Questo pomeriggio, la Juventus si è ritrovata sui campi della Continassa per allenarsi in vista della partita contro il Lecce. Maurizio Sarri, durante la seduta odierna, ha potuto valutare le condizioni dei suoi giocatori ed ha deciso chi dovrà riposare nel match del "Via del mare". La sensazione è che il tecnico toscano farà un po' di turn-over, anche perché mercoledì la sua squadra sarà nuovamente in campo per affrontare il Genoa. Domani, la ...

Juventus – Nedved difende Demiral : “non ha violato il codice etico” : Nedved si schiera dalla parte di Demiral: le parole del vicepresidente dopo il saluto del soldato fatto dal turco insieme ai suoi compagni della Nazionale La Juventus al fianco di Demiral: Pavel Nedved si è schierato dalla parte del calciatore bianconero dopo il saluto del militare fatto dal turco insieme ai suoi compagni della Nazionale durante le qualificazioni a Euro 2020. “Il gesto, di per sè forte, non crediamo abbia violato il ...

Juventus – A tutto Sarri - dal saluto militare di Demiral alla sfida col Bologna : “spero che Mihajlovic sia in panchina” : Sarri concentrato sulla partita contro il Bologna: le parole del tecnico della Juventus alla vigilia dell’ottava giornata di Serie A E’ tutto pronto per l’ottava giornata di Serie A: domani si comincia con i primi anticipi, tra i quali spicca il match tra Juventus e Bologna. Reduce dalla vittoria nel derby d’Italia contro l’Inter, il club bianconero, primo in classifica, è intenzionato ad ottenere ancora un ...

Juventus - spopola su internet l'hashtag #DemiralOut : La Juventus si appresta ad affrontare la partita di Serie A contro il Bologna, prevista sabato 19 ottobre alle ore 20:45 all'Allianz Stadium. Sono praticamente rientrati tutti i giocatori impegnati nelle nazionali, manca solo Bentancur convocato con l'Uruguay che dovrebbe far ritorno alla Continassa venerdì. Con la propria rappresentativa ha brillato il centrale difensivo Demiral, che con la Turchia ha ottenuto un importante pareggio in casa ...

Demiral Juventus : incredibile - tanti tifosi lo vogliono fuori dalla Juve : NEWS Juventus – Fulmine a ciel sereno in casa bianconera. La Juventus non si è ancora espressa sulla vicenda incredibile, ma di certo non è una questione facile da gestire; intanto, i tifosi dicono la loro e lo fanno senza mezzi termini. In una vicenda importante come quella tra Siria e Turchia, anche il calcio passa in secondo piano, ma non quando si mettono in scena dimostrazioni plateali come quanto accaduto contro Albania e Francia da ...

Demiral e Under - giocatori di Juventus e Roma - appoggiano l'attacco turco in Siria : l'attacco turco in Siria, iniziato mercoledì 9 ottobre, continua a suscitare polemiche. Stavolta, però, le critiche non investono direttamente Erdogan (presidente turco) ma Demiral e Under, giocatori turchi e rispettivamente difensore della Juventus e centrocampista della Roma. La motivazione? Aver appoggiato, attraverso i loro profili Twitter, l'attacco turco. Il primo a esporsi è stato Demiral, seguito poi da Under Il primo endorsement è ...

Probabili formazioni Juventus-Spal : Sarri senza terzini - Demiral opzione a sinistra : La serie A prosegue con i suoi appuntamenti. Sabato 28 settembre si gioca Juventus-Spal, match valido per la sesta giornata di campionato. Le due formazioni andranno a caccia di una vittoria, seppur per diversi motivi. Da un lato c'è una Juventus che si trova costretta a inseguire l'Inter capolista, dall'altro una Spal che sta faticando parecchio in questo torneo e deve assolutamente conquistare punti in ottica salvezza. Nell'ultimo turno la ...

Probabili formazioni Juventus-Verona : scalpitano Dybala - Demiral - Rabiot e Buffon : Juventus-Verona è uno degli incontri in calendario per la quarta giornata di serie A ed fissata per sabato 21 settembre alle ore 18. Le due formazioni vanno a caccia di punti, seppur con ambizioni diverse. Per la Juventus è indispensabile vincere per rimanere nel gruppo delle primissime, attualmente capeggiato dall'Inter, ancora a punteggio pieno. Il Verona cerca punti salvezza anche se va detto che finora il cammino della squadra scaligera è ...