Juventus | assalto al gioiello dello United | nuovo colpo alla Pogba

Havertz Juventus - Paratici pronto all’assalto : contatti tra le due società : Havertz Juventus – Mentre una Juve in campo continua la striscia di imbattibilità, fuori dal campo Paratici si sta già muovendo in chiave mercato. Il dirigente bianconero è da tempo all’opera per regalare a Maurizio Sarri un altro colpo alla Ronaldo o De Ligt. Il calciomercato della Juventus continua a essere aperto e in continuo fermento. I bianconeri sarebbero alla ricerca di un rinforzo soprattutto in mediana. Uno dei nomi caldi ...

Mercato Juventus - bomba dalla Spagna : assalto a Dybala a gennaio! : Mercato Juventus – Novità importante per quanto riguarda la Joya. Paulo Dybala per ripartire: Diego Simeone ha da tempo messo gli occhi sulla Joya e l’Atletico vorrebbe accontentarlo già a gennaio. Secondo quanto si legge su ‘fichajes.net’, la dirigenza dei Colchoneros avrebbero deciso di far spazio nel prossimo Mercato per un grande colpo a gennaio. Correa è il principale indiziato a lasciare Madrid, ma oltre a lui ...

Mercato Juventus - nuovo assalto ad Icardi : può arrivare in estate : Mercato Juventus – La prossima sessione estiva di Mercato promette bene. Se il futuro di Dybala con Sarri è tutto da scrivere, anche quello di Icardi non è ben definito. L’argentino ex capitano dell’Inter, è al PSG, ma solo in prestito. Dunque tutto ancora può succedere e di certo Paratici sta continuando a monitorare il tutto. Il giocatori gradirebbe il ritorno in Italia e Torino, anche perchè è molto vicina a Milano, gli ...

Calciomercato Juventus - piano Paratici : 4 addii e assalto a sorpresa a gennaio : Calciomercato Juventus- La Juventus si prepara a recitare una parte d’assoluta protagonista anche in vista della prossima sessione di mercato invernale. Come riportato nelle ultime ore, i bianconeri sarebbero pronti ad attuare una mini rivoluzione in vista del mercato di gennaio. Quasi certi gli addii di Perin e Pjaca. Il primo potrebbe dire sì alla corte del Benfica, pronto a tornare alla carica dopo il primo tentativo estivo. Il portiere ...

Havertz Juventus - Sarri lo elogia e Paratici prepara l’assalto decisivo : Havertz Juventus – Kai Havertz è il talento più splendente del Bayer Leverkusen: domani in campo sfiderà la Juventus all’Allianz Stadium e i bianconeri sono tra le società interessate al 20enne tedesco. Un interesse di cui parla anche Maurizio Sarri nella conferenza stampa alla vigilia del match Champions non lesinando complimenti al giovane trequartista. Havertz Juventus, le ultimissime Le parole di Sarri:“Unisce doti fisiche ...

Mercato Juventus - “The Sun” : assalto dalla Premier al gioiello bianconero : Mercato Juventus – Paulo Dybala non sembra essersi ancora integrato negli schemi di Sarri con l’ex allenatore di Chelsea e Napoli che non gli ha concesso troppe chance fino a questo momento. Il futuro dell’argentino è stato a lungo in discussione in estate con Manchester United e Tottenham particolarmente interessate a più riprese alle prestazioni dell’ex palermitano che alla fine è rimasto alla Juventus nel tentativo di ...

Mercato Juventus - Tonali incanta : Paratici prepara l’assalto al nuovo Pirlo : Mercato Juventus – Sandro Tonali il migliore per distacco dei suoi ieri sera nel match contro la Juventus, perso in rimonta al Brescia. Il gioiellino delle ‘Rondinelle’ ha tenuto botta di fronte ai dirimpettai bianconeri, avviando l’azione che aveva portato momentaneamente in vantaggio la squadra di Corini con il gol di Donnarumma. Partita a tutto campo dall’inizio alla fine, con il Nazionale azzurro che soprattutto ...

Mercato Juventus - colpo grosso per la difesa : assalto allo spagnolo : Mercato Juventus – Nomi nuovi in casa bianconera, coperta molto corta sugli esterni per quanto riguarda la difesa. Paratici così è pronto ad intervenire a gennaio. Alex Sandro, Danilo e l’adattato Cuadrado. Ad oggi sono questi gli esterni difensivi a disposizione di Maurizio Sarri che nei giorni scorsi ha ammesso di sperare in un recupero più veloce di De Sciglio. Anche con il rientro dell’ex Milan, la coperta sembra comunque ...

Dybala Juventus - futuro lontano da Torino? Nuovo assalto di un top club : Dybala Juventus – Nonostante l’infortunio di Douglas Costa anche in Atletico Madrid-Juventus Paulo Dybala non sarà in campo, almeno per quanto riguarda le formazioni iniziali. Utilizzato sin qui con il contagocce (14 minuti contro il Napoli), la Joya resta comunque uno dei profili più apprezzati in Europa e molti club stanno chiedendo informazioni sulla sua situazione. Nonostante i tentativi falliti in estate, non è escluso ...

Dybala Juventus - assalto di due top club a gennaio : può partire : Dybala Juventus – Il calciomercato non si ferma mai, soprattutto se ti chiami Paulo Dybala e dopo un’estate al centro delle voci sei rimasto alla Juventus dove bisognerà lottare duramente per riconquistare un posto di primo piano. Ecco quindi che, chiusa la finestra estiva, l’argentino resta comunque al centro delle cronache di mercato in vista della prossima sessione invernale che […] More

Calciomercato Juventus – Nuovo assalto a Rakitic a gennaio : il giocatore gradisce la destinazione : La Juventus proverà nuovamente a tornare alla carica per Ivan Rakitic: a gennaio i bianconeri proveranno a convincere il Barcellona, forti del gradimento del giocatore Ivan Rakitic sembra destinato a lasciare il Barcellona. Il centrocampista croato era stato inserito come contropartita nell’affare Neymar ma l’accordo fra Barcellona e PSG è saltato. Anche la Juventus aveva mostrato interesse per il giocatore, ma le contropartite ...