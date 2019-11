Italia e Francia sempre più vicine Fca-Psa è solo l' ultimo tassello

Fonte : affaritaliani

(Di sabato 2 novembre 2019) Se si guarda all'andamento degli scambi commerciali trasi nota come da anni il nostro Paese registri un avanzo consistente e in crescita, mentre anche le operazioni di fusione e acquisizione tra società dei due paesi sonopiù numerose. Eppure politica e sindacati restano cauti di fronte all'annunciato matrimonio tra Psa e Fca. Il nuovo numero uno del gruppo, Carlos Tavares, ha infatti fama di essere un manager duro e in grado di tagliare di molto i costi, a partire da quelli del personale, almeno in relazione al fatturato. E con mercati che non è detto riescano a mantenersi stabili o in crescita in Europa, il rischio è che dovendo scegliere il manager portoghese finisca col concentrare i tagli ine gli investimenti futuri in. Segui su affarni.it

