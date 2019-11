Israele bombarda Gaza dopo razzi su Sderot

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 2 novembre 2019) Ramallah, 2 nov. (Adnkronos) – E’ di almeno un palestinese ucciso e altri tre feriti il bilancio di un raid aereo israeliano sferrato nella in segno di rappresaglia per ilanciati venerdì sera verso la città di. Lo riferisce l’agenzia di stampa palestinese ‘Maan’, citando fonti del ministero della Sanità di, secondo le quali Ahmed Mohammed, 27 anni, ha perso la vita a causa delle ferite riportate nelmento.L’esercito diha parlato di diecilanciati dalla Striscia verso obiettivi civili a, uno dei quali ha colpito una casa abbandonata, quindi senza causare feriti. In risposta, l’esercito israeliano ha detto che aerei israeliani hanno cominciato a colpire obiettivi terroristici a, ovvero postazioni di Hamas. Nel dettaglio l’esercito riferisce di aver colpito un complesso di addestramento ...

