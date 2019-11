Insieme al nuovo film di Lady Gaga sull’omicidio Gucci arriva anche il nuovo album di

Fonte : optimaitalia

(Di sabato 2 novembre 2019) Mentreva la conferma deldidopo l'acclamato debutto da protagonista di A Star is Born, il pubblico della popstar si concentrava su presunti indizi che potrebbero anticipare l'arrivo di undi inediti. E magari, chissà, i due progetti viaggiano proprio in parallelo. La cantautrice del premio Oscar Shallow sarà protagonista deldiretto da Ridley Scott sull'omicidio di Maurizioed interpreterà Patrizia Reggiani, "", processata e condannata a 26 anni in quanto mandante dell'assassinio del suo ex marito, freddato nel 1995 in via Palestro a Milano. Basato sulla biografia The House of: A sensational story of murder, madness, glamour and greed scritta da Sara Gay Forden, ilsulla dinastiasarà incentrato sull'omicidio del nipote del fondatore della maison,. Roberto Bentivegna scriverà la ...

tg2rai : Un nuovo album per @MarroneEmma , firmato da Vasco Rossi. Dieci anni di carriera da festeggiare insieme alla sua vi… - BenjieFede : È stato bellissimo incontrarsi di nuovo per chi c’è sempre stato o per la prima volta con chi non aveva mai avuto p… - AntonioMaggios : #bastisolotu é una canzone che ho scritto insieme ad Amara e che @MarroneEmma ha reso semplicemente magica. Fa par… -