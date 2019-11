Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 2 novembre 2019)– Non solo la Serie A, si stanno giocando anche altri campionati ed in particolar modo anche la Bundesliga. Gioca il Borussiacontro il Wolfsburg, subito una tegola per i padroni di casa, al 29′è stato costretto a lasciare il campo per un, al suo posto Gotze. Spettatore interessato anche l’Inter, martedì infatti i nerazzurri affronteranno i tedeschi in un fondamentale scontro nella fase a gironi di Champions League, l’obiettivo è quello di avvicinarsi agli ottavi di finale. Previsti accertamenti nelle prossime ore ma difficilmentesarà a disposizione per la sfida contro la squadra di Antonio Conte. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o Aggiorna l’App di CalcioWeb sull’App Store per dispositivi iOS L'articolo, ildelout29: ...

Gio_Dusi : Secondo 'Ruhr Nachrichten' l'infortunio di Reus è al piede sinistro e la preoccupazione non è solo per la sfida con… - CalcioWeb : Infortunio #Reus, il calciatore del #Dortmund out dopo 29 minuti: salta l'#Inter? -