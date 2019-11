' Indiana Jones' in Toscana George Rapier esplora parco archeologico di Montereggi

Indiana Jones e il tempio maledetto : trama - cast e curiosità del film con Harrison Ford : Sabato 2 novembre, su ReteQuattro dalle 21.15 circa in poi, torna nuovamente in televisione l’ormai classico Indiana Jones e il tempio maledetto , sequel del fortunatissimo Predatori dell’arca perduta uscito nel 1984. Diretto ancora da Steven Spielberg su un soggetto di George Lucas, questo secondo capitolo delle avventura di Indy è stato per anni considerato dai fan come l’anello più debole della saga per poi essere rivalutato ...

I predatori dell’arca perduta : trama - cast e curiosità sulla prima avventura di Indiana Jones : Chi sa come nasce Indiana Jones e cosa c’entra Guerre Stellari in tutto ciò alzi la mano: sabato 26 ottobre, su ReteQuattro dalle 21.30 in poi, va in onda I predatori dell’arca perduta, in seguito ribattezzato Indiana Jones e i predatori dell’arca perduta, pellicola del 1981 che segna l’esordio sulle scene dell’archeologo hollywoodiano più famoso di sempre. Nei panni del dottor Jones, per la prima volta, c’è ...