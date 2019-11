Incidente Pioltello “Se accade qualcosa di brutto non ce la caviamo” | il messaggio nella

Incidente di Pioltello - la ricostruzione in 3D : Aurora Vigne Il treno doveva andare a 50 km/h ma viaggiava a 130 Milano. A rivelare il dettaglio choc è il procuratore aggiunto milanese Tiziana Siciliano durante la conferanza a termine delle indagini Un velocità molto più elevata del previsto. Il treno deragliato a Pioltello nel gennaio 2018 viaggiava "a 120/130 km orari mentre in massimo consigliato in quel tratto era di 50 km orari". A dirlo è il procuratore aggiunto milanese ...

Incidente ferroviario di Pioltello - in un video la ricostruzione in 3d della polizia scientifica : Con delle immagini virtuali è stato ricostruito l’Incidente ferroviario di Pioltello, un deragliamento che ha coinvolto in particolare la carrozza 3 in cui ci sono state le tre vittime. Le immagini – che mettono insieme spezzoni di video tratti dalle telecamere di sorveglianza, filmati estrapolati da quel tratto ferroviario o misurazioni delle elaborazioni fatte dai consulenti della procura – sono state mostrate nel corso della ...

Incidente di Pioltello - l’accusa ai vertici di Rfi : “L’unico treno per rilevare ‘fratture’ sui binari guasto dal 2016. Mai riparato né sostituito” : Per oltre un anno l’unico treno di Rete ferroviaria italiana capace di “guardare” dentro i binari grazie agli ultrasuoni – e trovare piccole crepe in grado col tempo e il passaggio dei treni di generare una rottura – è rimasto fermo per un guasto e i vertici della società non hanno provveduto alla sua sostituzione né ha disposto che i ‘controllori’ delle linee utilizzassero, durante le loro ispezioni, ...