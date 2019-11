Incidente Musile di Piave | muore 18enne In coma fidanzato che guidava senza patente

Incidente Jesolo - in 5mila allo stadio di Musile per i funerali dei 4 amici morti : Sono più di cinquemila le persone che questa mattina alle 10 si sono riunite presso i campi sportivi di Musile di Piave per dare l'ultimo saluto a Riccardo Laugeni, Leonardo Girardi, Eleonora Frasson e Giovanni Mattiuzzo, i quattro amici morti sabato scorso in un Incidente verificatosi a Jesolo mentre tornavano da una serata insieme. Presente ai funerali congiunti delle quattro vittime, celebrati dal vicario generale della diocesi di Treviso, ...