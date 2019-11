Incidente d' auto | ragazzo in coma | il padre è Franco Antonello | ha ispirato il film di

Londra - pauroso Incidente tra due bus e un’auto : un morto e 15 feriti : La vittima è un 60enne, autista di uno dei due pullman coinvolti. Il drammatico incidente è avvenuto nella serata di giovedì a Orpington, a sud-est della capitale inglese. La persona che era alla guida dell'auto coinvolta è stata arrestata.Continua a leggere

Incidente a Senigallia - scontro frontale fra con autocarro : muore un uomo di 83 anni : L'anziano è morto sul colpo, rimanendo incastrato fra le lamiere del mezzo totalmente accartocciato. In seguito all'Incidente il mezzo pesante è finito nella scarpata laterale. Le cause dello scontro si potrebbero imputare ad un sorpasso azzardato: le dinamiche sono ora al vaglio della polizia locale.Continua a leggere

Napoli - moto contro auto : 20enne perde la vita in un Incidente stradale : incidente mortale nella notte a San Sebastiano al Vesuvio, in provincia di Napoli: un giovane di soli vent'anni ha perso la vita mentre percorreva Via della Libertà a bordo del suo scooter. Il tremendo impatto I fatti si sono verificati questa notte a San Sebastiano al Vesuvio, celebre comune dell'hinterland partenopeo: Giuliano Finicelli stava facendo ritorno a Cercola, dove viveva insieme ai genitori, dopo aver trascorso la serata nel pub ...

Auto si ribalta in Incidente stradale : muore bimbo di 3 anni : Rosa Scognamiglio Un bimbo di soli 3 anni è morto in un tragico incidente stradale sulla provinciale per Rosciano. L'Auto si sarebbe ribaltata a causa dell'asfalto bagnato. Illesi gli altri passeggeri Tragico incidente a Rosciano, in provincia di Pescara: un bimbo di soli 3 anni ha perso la vita. È successo nelle prime ore di questo pomeriggio, mercoledì 30 ottobre, sulla strada provinciale 84. Ancora incerta la dinamica del ...

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi A10 : maxi Incidente a Varezze - 5 auto coinvolte : Ultime notizie, Ultim'ora oggi. Sull'autostrada ligure A10, all'altezza di Varazze, si è verificato un maxi tamponamento, 30 ottobre 2019,

Incidente a Sampieri : auto finisce fuori strada : Incidente stradale oggi a Sampieri nel litorale di Scicli. Un’auto, una Toyota Yaris, condotta da una donna di Modica è finita fuori strada

Incidente sulla Brindisi-Lecce - auto schiacciata fra due tir : muore donna alla guida : Una Citroen C3 è finita sotto a un Tir rimanendo schiacciata sulla ss 613 all'altezza di Surbo. alla guida c'era una donna di cui al momento non si conosce l’identità. È accaduto poco prima delle 8: inutile ogni tentativo di soccorso.Continua a leggere

Incidente a Pozzallo : scontro tra due auto : Incidente stradale ieri sera a Pozzallo. Lo scontro è avvenuto all’ingresso della città tra due auto. Quattro i feriti, 2 di Rosolini e 2 di Scicli

Incidente a Noha - auto sfonda cancello : mamma e figlia incastrate tra le lamiere - sono gravi : Incidente in Puglia oggi, sulla statale che collega Noha, frazione di Galatina, ad Aradeo, in provincia di Lecce: una donna ha perso il controllo della sua auto, che ha sfondato il cancello di una villetta. A bordo con lei c'era anche la madre. Entrambe sono rimaste incastrate tra le lamiere e trasferite in codice rosso all'ospedale Vito Fazzi in pericolo si vita.Continua a leggere

Civitanova Marche - Incidente sull’autostrada A14 : un morto e due feriti : L'incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 5 al chilometro 248 dell'autostrada A14. tra i caselli di Civitanova Marche e Loreto.Continua a leggere

Incidente su raccordo Terni-Orte : si schianta in moto contro un’auto ferma in strada - morto : Tragico Incidente stradale sul raccordo Terni-Orte all’altezza del ponte in zona Macchiagrossa: a perdere la vita un motociclista di 53 anni. La moto avrebbe violentemente tamponato un'auto ferma dopo un precedente Incidente. L'impatto è stato violentissimo e per il centauro non c'è stato niente da fare.Continua a leggere

Almeno 31 persone sono morte in un Incidente che ha coinvolto un autobus in Congo : Almeno 31 persone sono morte e 16 sono state ferite in un incidente che ha coinvolto un autobus nella provincia del Congo Centrale, una delle 26 province della Repubblica Democratica del Congo. Il presidente Felix Tshisekedi ha cancellato una visita in Giappone

Milano : Incidente tra auto e tir - 2 morti : Milano, 21 ott. (Adnkronos) - Due persone sono morte a causa di un incidente stradale avvenuto sulla tangenziale est, nei pressi dell'uscita Cascina Gobba di Milano. Nell'incidente, che ha bloccato per alcune ore il traffico, sono state coinvolte due auto, un tir e un furgone. In una delle due c'era

Tragico Incidente in provincia di Parma : auto esce di strada e muore un bambino di 3 anni : Secondo le prime ricostruzioni, il bambino era seduto sul seggiolino nel sedile posteriore quando l'auto ha imboccato la rampa di accesso ad un cavalcavia, ma è uscita di strada cadendo nel canale sottostante. Sono intervenuti subito sul posto i soccorritori, ma per il piccolo non c'è stato nulla da fare.Continua a leggere