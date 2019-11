Incidente Bologna A13 | famiglia spazzata via Sindaco di Schio Giorno

Incidente sulla A13 Bologna-Padova : morti padre - madre e figlia neonata. Due indagati per omicidio stradale : uno è neopatentato : Grave Incidente stradale nella notte fra venerdì e sabato sull’autostrada A13 Bologna-Padova : tre morti e quattro feriti. Distrutta un’intera famiglia di Vicenza: a perdere la vita sono stati padre e madre di 32 e 29 anni e la figlia neonata. I tre viaggiavano su un camper e stavano probabilmente tornando verso casa. Il camper è stato tamponato da un’utilitaria: ha prima urtato la barriera stradale e poi si è ribaltato in mezzo alla ...

A13 - tragico Incidente tra Bologna Interporto e Altedo : morti i genitori e la figlia di 5 mesi : Gravissimo incidente questa notte sull'autostrada A13 Bologna -Padova, nel tratto tra Bologna Interporto e Altedo , in direzione Padova. È successo al km 15, quando un camper su cui viaggiava una famiglia è stato tamponato da un'utilitaria, ha urtato il newjersey e si è ribaltato in mezzo alla carreggiata dove poi è stato tamponato anche da un pullman.A bordo del camper c'era una famiglia: i genitori di 32 e 29 anni e le figlioletta di soli 5 ...

Bologna - donna muore in un Incidente stradale in autostrada nei pressi di Casalecchio : Un terribile incidente stradale ha causato il decesso di una donna di 62 anni residente da diversi anni nella città di Pesaro, ma originaria della provincia di Piacenza. La donna stava viaggiando nei pressi di Casalecchio insieme al marito su una moto, quando un mezzo pensante li ha travolti. La donna è stata sbalzata rovinosamente sull'asfalto e nonostante il rapido intervento del personale medico, non ci sarebbe stato nulla da fare. Il marito, ...

Bologna - tragico Incidente stradale a Medicina : muore una bimba di 4 anni : Per Aurora, la piccola bambina di soli 4 anni rimasta coinvolta in un brutto incidente stradale nella serata del primo settembre scorso, non c'è stato nulla da fare. Il sinistro si è verificato a Medicina, nel bolognese: la piccola si trovava in auto con sua madre, che ha 32 anni, e con sua sorella, una 14enne. Le due donne sono rimaste gravemente ferite, ma non sarebbero in pericolo di vita. Le condizioni della piccola sono apparse da subito ...