Incendio nel Frusinate | azienda in fiamme | nube nera nella Valle del Sacco

Naufragio del Norman Atlantic - 32 persone rinviate a giudizio per l’Incendio a bordo del dicembre 2014 nel quale morirono 31 persone : Tutti a processo. A quasi 5 anni dalla notte in cui un incendio avvolse il traghetto Norman Atlantic in navigazione tra Igoumenitsa e Ancona, 32 imputati – 30 persone e due società – sono stati rinviati a giudizio dal gup del Tribunale di Bari, Francesco Agnino. A causa delle fiamme e nella successiva fase di evacuazione persero la vita 31 persone (19 delle quali mai ritrovate e due, probabilmente clandestini, non identificate) e ...

Pakistan - Incendio su un treno passeggeri nella provincia del Punjab : 67 morti. “Numero delle vittime sta crescendo rapidamente” : Almeno 67 persone sono morte e altre 14 sono rimaste ferite a causa di un incendio divampato su un treno passeggeri in viaggio tra Karachi e Rawalpindi, in Pakistan, vicino alla città di Liaquatpur, nella provincia del Punjab. Secondo le prime ricostruzioni, il rogo è stato causato dall’esplosione di un cucinino a gas che alcuni passeggeri stavano usando impropriamente per prepararsi la colazione a bordo. Il primo ministro Imran Khan ha ...

«State in casa» : l’errore fatale dei pompieri nell’Incendio della Grenfell Tower : Le anticipazioni sulle mille pagine del rapporto dell’inchiesta: forti critiche all’operato dei pompieri. nerll tragedia morti i fidanzati italiani Gloria trevisan e Marco Gottardi

Non c’è tregua nel tarantino : Incendio in un impianto di compostaggio rifiuti a Manduria - fumo nero in citta’ : Un incendio e’ divampato nel pomeriggio nell’impianto di compostaggio di rifiuti ‘Eden 94’ di Manduria (Taranto) bruciando centinaia di metri cubi di materiale organico. Sul posto sono intervenute numerose squadre dei vigili del fuoco che hanno domato le fiamme utilizzando gli idranti. Il vento ha spinto il denso fumo nero verso il centro abitato e in alcune zone del paese e’ stato avvertito un odore acre di ...

L’Incendio nel centro congressi di Auckland va avanti da tre giorni : Iniziato martedì, oggi è stato contenuto dai vigili del fuoco, mentre centinaia di persone hanno dovuto lasciare le case e gli uffici attorno

Il grosso Incendio iniziato ieri nel centro di Auckland - in Nuova Zelanda - non è ancora stato spento : Il grosso incendio iniziato ieri nel centro di Auckland, in Nuova Zelanda, non è ancora stato spento dopo più di 24 ore. L’incendio era iniziato martedì intorno alle 13 (ora locale: poco dopo la mezzanotte italiana) nel cantiere di un

Migliaia di persone sono state evacuate per un Incendio nel centro di Auckland - in Nuova Zelanda : Migliaia di persone sono state evacuate dal centro di Auckland, in Nuova Zelanda, dopo che un vasto incendio si è sviluppato sul tetto de New Zealand International Convention Centre, un centro congressi ancora in fase di costruzione. L’incendio è iniziato martedì

Torino - Incendio alla Cavallerizza Reale - sito Unesco nel cuore della città : Le fiamme sono divampate all'alba ed hanno avvolto il tetto dell'edificio, che sorge nel cuore di Torino. Sul posto sei squadre dei vigili del fuoco che stanno tentando di domare l'incendio affinché non si estenda a tutta la struttura e al vicinissimo auditorium della Rai.Continua a leggere

Enorme Incendio nel campo profughi di Samos in Grecia : 5mila migranti evacuati : Ancora una volta tutto sarebbe nato dalle proteste dei migranti costretti a vivere in condizioni pessime e degradanti in un campo che dovrebbe ospitare non più di settecento persone ma che ne accoglie oltre sette volte la sua capacità. "Migliaia di persone vivono in condizioni igienico-sanitarie inumane con gravi conseguenze e rischi per la salute" denuncia Medici Senza Frontiere.Continua a leggere

Lunedì sera si è sviluppato un Incendio nel centro per migranti dell’isola di Samos - in Grecia : più di 4 mila persone sono state evacuate : La sera di Lunedì 14 ottobre si è sviluppato un incendio nel centro di accoglienza per migranti di Vathy, sull’isola greca di Samos. Più di 4 mila persone che vivevano nel campo progettato per accogliere solo qualche centinaio di migranti sono state

Aviano - Incendio nel deposito rifiuti : scuole chiuse : Luca Sablone Il sindaco di Porcia avverte i cittadini: "Tenere le finestre chiuse, non fare attività all'aperto e non consumare ortaggi dell'orto" Paura ad Aviano, in provincia di Pordenone, dove nella notte di sabato 12 ottobre è divampato un vasto incendio nel deposito dell'azienda di rifiuti Snua; precisamente le fiamme hanno preso corpo nella zona industriale della città, in un capannone dell'impianto di compostaggio e ...

Los Angeles - mega Incendio nel nord della città : 100mila evacuati : Quasi 100mila persone residenti nell'area metropolitana di Los Angeles sono state evacuate a causa di un vastissimo incendio divampato nel nord della città statunitense. Le fiamme del rogo denominato Saddlebridge si sono propagate la scorsa notte dopo che un camion della spazzatura ha riversato a terra dei rifiuti bruciati.Continua a leggere

Otto persone sono state condannate per l’Incendio dello scorso ottobre nel deposito di rifiuti di via Chiasserini a Milano : Otto persone sono state condannate per l’incendio dello scorso Ottobre nel deposito di rifiuti di via Chiasserini a Milano. Il Corriere della Sera scrive che la condanna più grave, a 6 anni e 6 mesi di carcere, è stata data