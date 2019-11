Incendi nel sud della California | i vigili del fuoco lottano senza sosta contro il vento

Naufragio del Norman Atlantic - 32 persone rinviate a giudizio per l’Incendio a bordo del dicembre 2014 nel quale morirono 31 persone : Tutti a processo. A quasi 5 anni dalla notte in cui un incendio avvolse il traghetto Norman Atlantic in navigazione tra Igoumenitsa e Ancona, 32 imputati – 30 persone e due società – sono stati rinviati a giudizio dal gup del Tribunale di Bari, Francesco Agnino. A causa delle fiamme e nella successiva fase di evacuazione persero la vita 31 persone (19 delle quali mai ritrovate e due, probabilmente clandestini, non identificate) e ...

Incendi boschivi - allarme UE : nel 2018 record di Paesi colpiti : La Commissione europea ha pubblicato oggi l’edizione 2018 della relazione annuale sugli Incendi boschivi in Europa, Medio Oriente e Nord Africa, secondo la quale la superficie di foreste e terreni distrutti dal fuoco nell’UE l’anno scorso ammonta a quasi 178 000 ettari (ha). Si tratta di meno di un sesto della superficie bruciata nel 2017 e meno della media a lungo termine, tuttavia i Paesi colpiti da Incendi di grandi ...

Pakistan - Incendio su un treno passeggeri nella provincia del Punjab : 67 morti. “Numero delle vittime sta crescendo rapidamente” : Almeno 67 persone sono morte e altre 14 sono rimaste ferite a causa di un incendio divampato su un treno passeggeri in viaggio tra Karachi e Rawalpindi, in Pakistan, vicino alla città di Liaquatpur, nella provincia del Punjab. Secondo le prime ricostruzioni, il rogo è stato causato dall’esplosione di un cucinino a gas che alcuni passeggeri stavano usando impropriamente per prepararsi la colazione a bordo. Il primo ministro Imran Khan ha ...

«State in casa» : l’errore fatale dei pompieri nell’Incendio della Grenfell Tower : Le anticipazioni sulle mille pagine del rapporto dell’inchiesta: forti critiche all’operato dei pompieri. nerll tragedia morti i fidanzati italiani Gloria trevisan e Marco Gottardi

Incendi boschivi in Serbia : situazione critica nel sudest del Paese : Da giorni diverse aree della Serbia sono colpite da Incendi anche di vaste dimensioni: sono stati mobilitati centinaia di uomini e decine di mezzi nell’opera di spegnimento. situazione critica nella zona montuosa di Stara Planina, nel sudest del Paese, al confine con la Bulgaria, dove le fiamme stanno divorando ettari di boschi: l’area è accidentata ed impedisce l’arrivo dei mezzi. Altri roghi divampano nelle zone boschive nel ...

Incendi nel mondo : nell’agosto 2019 si sono quintuplicati rispetto all’anno precedente : Dopo l’emergenza in Amazzonia, sono strette nella morsa degli Incendi anche vaste aree in Libano e in California. Il fenomeno – spiega Global Science – ha riguardato molti altri luoghi del mondo nel corso di quest’anno, specialmente nei mesi estivi. I dati satellitari di Copernicus Sentinel-3 mostrano che nell’agosto 2019 gli Incendi si sono quintuplicati rispetto all’anno precedente, registrando 79.000 Incendi in tutto il mondo ...

Non c’è tregua nel tarantino : Incendio in un impianto di compostaggio rifiuti a Manduria - fumo nero in citta’ : Un incendio e’ divampato nel pomeriggio nell’impianto di compostaggio di rifiuti ‘Eden 94’ di Manduria (Taranto) bruciando centinaia di metri cubi di materiale organico. Sul posto sono intervenute numerose squadre dei vigili del fuoco che hanno domato le fiamme utilizzando gli idranti. Il vento ha spinto il denso fumo nero verso il centro abitato e in alcune zone del paese e’ stato avvertito un odore acre di ...

Emergenza Incendi in California : oltre 90mila evacuati a Sonoma - vasti blackout nel nord [FOTO] : Secondo il Los Angeles Times oltre 90mila persone sono state costrette all’evacuazione nella contea di Sonoma, in California, a causa del “Kincade Fire“: è scattato anche un vasto black-out che sta lasciando al buio 940mila utenze nel nord dello Stato, per scongiurare i rischi relativi al vento, che potrebbe abbattere i cavi dell’alta tensione, provocando ulteriori incendi. Circa 2 milioni di persone rischiano di rimanere ...

Incendi in Sardegna : fiamme sotto controllo nell’Oristanese : sotto controllo l’Incendio che da ieri notte ha devatsato una parte della pineta di Arborea, nell’Oristanese, e ha minacciato il complesso turistico Ala Birdi – Horse Country dove sono state evacuate circa 240 persone. L’impiego di due canadair e di due elicotteri ha consentito di bloccare l’avanzata delle fiamme, anche se la situazione rimane precaria, in quanto il forte vento facilita il riaccendersi di ...

Il grosso Incendio iniziato ieri nel centro di Auckland - in Nuova Zelanda - non è ancora stato spento : Il grosso incendio iniziato ieri nel centro di Auckland, in Nuova Zelanda, non è ancora stato spento dopo più di 24 ore. L’incendio era iniziato martedì intorno alle 13 (ora locale: poco dopo la mezzanotte italiana) nel cantiere di un

Incendi nell'Oristanese - evacuati oltre 200 ospiti di un resort : Una notte di fuoco con diversi grandi Incendi nella costa della provincia di Oristano dove si è reso necessario evacuare quasi trecento persone. La situazione più grave ad Arborea, qui le fiamme hanno attaccato la pineta e minacciato il resort Ala Birdi - Horse Country. Intorno alla mezzanotte sono stati evacuati i 238 ospiti del complesso, trasferiti nella palestra comunale del paese. L'Incendio prosegue tuttora e sta minacciando il ...

