Incendi Australia | brucia la costa sudorientale | salvati 2 koala | centinaia a rischio

Centinaia di rari koala morti in un Incendio fuori controllo in Australia : “È una tragedia nazionale” : Si teme che Centinaia di koala siano morti in un incendio fuori controllo in Australia. Il rogo ha incenerito 2.000 ettari di boscaglia contenente una principale zona di riproduzione per i koala nel Nuovo Galles del Sud, circa 400km a nord di Sydney. I soccorritori hanno affermato che le morti sono particolarmente tragiche poiché quei koala erano rari, di un tipo diverso. Un’esperta parla addirittura di “tragedia nazionale”. Il grande incendio ...

Australia orientale : non si arresta l'emergenza Incendi : Non si arresta l'emergenza incendi in Australia, complice una eccezionale ondata di siccità e caldo che sta colpendo l'area orientale.? Circa 500 vigili del fuoco continuano a combattere più di...

Vasti Incendi nell’est dell’Australia : grave siccità e alte temperature - decine di feriti e dispersi : incendi divampano da settimane nelle regioni orientali dell’Australia, dove si registra una gravissima siccità e temperature molto alte. Centinaia di vigili del fuoco lottano contro oltre 40 roghi fuori controllo che hanno devastato oltre 100mila ettari di territorio e distrutto decine di abitazioni, ponti e infrastrutture elettriche. Diverse persone risultano disperse, mentre alcune decine hanno ricevuto cure mediche per lesioni e ...

“Pioggia di fuoco” in Australia : 130 Incendi in 2 Stati e centinaia di sfollati : Oltre 130 incendi divampano in Australia nel Queensland e nel New South Wales: centinaia di persone sono state evacuate. I media locali riportano che un migliaio di vigili del fuoco stanno lavorando strenuamente per spegnere quella che viene descritto come una “pioggia di fuoco” (le ceneri infuocate che ricadono al suolo). Nel Queensland centinaia di persone sono state evacuate la notte scorsa dalla zona residenziale di Peregian ...

Vasti Incendi nel sudest dell’Australia : in corso indagini della polizia : Centinaia di vigili del fuoco stanno lavorando ininterrottamente in Australia per contenere oltre 100 incendi che stanno devastando la zona al confine tra Queensland e New South Wales, a sud di Brisbane. Schierati anche elicotteri. Il capo della polizia del Queensland ha annunciato una taskforce per indagare su 8 diversi focolai divampati nei giorni scorsi. Le forze dell’ordine hanno reso noto che l’incendio scoppiato vicino alla ...

Centinaia di Incendi in Australia : Queensland e New South Wales in fiamme - evacuazioni e case distrutte : Gli incendi stanno devastando la costa orientale dell’Australia: la maggior parte divampa nel Queensland meridionale, dove almeno 18 famiglie sono rimaste senza casa dopo che le fiamme hanno distrutto le loro abitazioni. Vigili del fuoco impegnati anche nel New South Wales, dove un pompiere è rimasto gravemente ferito. Gli incendi, alimentati da raffiche di vento fino a 90 km/h hanno distrutto 10 case nell’area di Sarabah, ...