In Emilia Romagna l' alleanza giallorossa non decolla per ora

Fonte : agi

(Di sabato 2 novembre 2019) Allearsi in, per gli azionisti di maggioranza del governo, potrebbe essere l'unica, residuale speranza per frenare l'onda della destra. Questo, almeno, a dare un'occhiata ai sondaggi, concordi nel descrivere - dopo il voto in Umbria - una crescita del centrodestra - con Lega e Fratelli d'Italia in testa - e una brusca frenata del centrosinistra. Secondo la supermedia elaborata da Youtrend per AGI la Lega è primo partito al 32,8 per cento, con una crescita di 1,2 punti percentuali; Fratelli d'Italia si attesta all'8,9 per cento (+1,1) e una lieve ripresa interessa anche Forza Italia, al 6,8 per cento (+0,2). Male i partiti di maggioranza: il Pd perde 0,7 punti percentuali scendendo al 18,9 per cento. Ancora peggio il Movimento 5 Stelle che perde un punto e mezzo scendendo a quota 18 per cento. Salvini punta alla spallata Il leader leghista sa bene che una sua ...

