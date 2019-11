In arrivo altri 200 migranti | Si trovano su mercantile italiano

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 2 novembre 2019) Mauro Indelicato Le ong tornano alla carica e mettono pressione sul governo. "Si facciano sbarcare al più presto", si legge in un tweet di Open Arms. Cresce la pressione migratoria dalla Libia Sono in tutto 200 ia bordo delAsso30, adesso probabilmente in viaggio verso il nostro Paese. A segnalarlo è Alarm Phone, il network telefonico che in queste ore ha lanciato diversi tweet dal proprio canale social i quali dimostrano come, a partire dagli ultimi giorni, il flusso didalla Libia sia nettamente in aumento. Lo stesso Alarm Phone, nella giornata di ieri, ha segnalato almeno 40in difficoltà non lontani ancora una volta dalle coste libiche, di cui poi non si sono avutiaggiornamenti. Almeno fino a quando da La Valletta non è arrivata la conferma del salvataggio da parte delle autorità maltesi. I riflettori sono adesso ...

scerasale : In arrivo altri 200 migranti viva Peppino viva a Lamorgese viva la libertà - giovannella58 : RT @benq_antonio: In arrivo altri!!!! Direttamente dalla #Guardiacostiera #italiana...!!, #Asso30... Destinazione #italia!! ?? - isladecoco7 : RT @iolanda_pitti: Altri 200 parassiti in arrivo. Siamo alla folliaaaaa???? -