Il veicolo spaziale Cygnus verso la Stazione Spaziale Internazionale | consegna 3 729

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 2 novembre 2019) Ilper il trasporto cargo alla(ISS), è stato lanciato con successo su un razzo Antares dalle Isole Wallops, Virginia al Wallops Flight Facility della NASA per la sua dodicesima missione operativa.è composto da due sezioni principali: in Modulo di Servizio di Northrop Grumman e un Modulo Cargo Pressurizzato (PCM) progettato e costruito da Thales Alenia Space, joint venture Thales (67%) e Leonardo (33%). Maggiore capacità per gli esperimenti scientifici Il PCM avanzato di questa missione supporterà una nuova capacità di carico. In precedenza, tutti i cargo dovevano essere caricati nel modulo circa quattro giorni prima del lancio. Questa nuova modalità consentirà il carico di esperimenti scientifici a bordo delsolamente 24 ore prima del decollo. Un gran numero di nuovi esperimenti a bordo Generalmente ogni missione ...

ClaraPorta4 : RT @Leonardo_IT: Il veicolo spaziale #Cygnus per il trasporto cargo alla #ISS è stato lanciato con successo! Costruito nel sito @Thales_Ale… - Leonardo_IT : Il veicolo spaziale #Cygnus per il trasporto cargo alla #ISS è stato lanciato con successo! Costruito nel sito… - buenavidaxxx : @anna_salvaje Culo su veicolo spaziale= astronatica ?? -