Il segreto | spoiler trame iberiche | Adela perde la vita a seguito di un incidente

Il segreto - spoiler puntata del 3 novembre : la Laguna viene scarcerata - Severo fuori di sé : Tornano le anticipazioni giornaliere de Il segreto, riguardanti in particolare ciò che accadrà nelle puntate in onda domenica 3 novembre. Nel giorno di festa la telenovela iberica terrà compagnia ai numerosissimi fan non solo nel consueto appuntamento pomeridiano su Canale 5, ma anche con nuovi episodi in prima serata su Rete 4. Le anticipazioni sui nuovi episodi svelano che finalmente Elsa verrà scarcerata, anche se la giovane non racconterà a ...

Il segreto - spoiler Spagna : Matias rinuncia all'amante per salvare le nozze con Marcela : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra in onda da oltre 4 anni in Italia. Gli spoiler delle puntate in onda dal 4 all'8 novembre sull'emittente Antena 3, si soffermano sul triangolo amoroso che sta infiammando la Spagna. Scendendo nel dettaglio, Matias Castaneda deciderà di seguire il consiglio del nonno Raimundo. Il ragazzo, infatti, avrà intenzione di salvare le nozze con sua moglie Marcela Del ...

Il segreto - spoiler : Antolina - per far soffrire la Laguna - le dice che Adela è deceduta : La cattiveria di Antolina Ramos tornerà ad essere protagonista nelle prossime puntate italiane dello sceneggiato. Gli spoiler de Il Segreto, in onda presumibilmente a dicembre 2019, rivelano che Elsa Laguna uscirà dalla clinica dopo aver superato un delicato intervento chirurgico. Una volta tornata a casa, la donna riceverà una drammatica notizia mentre i suoi più fedeli amici le faranno coraggio. La furba biondina, infatti, darà inizio ad una ...

Il segreto - spoiler 1 e 2 novembre : Isaac minaccia di denunciare Antolina : Sorprendenti colpi di scena accadranno questo fine settimana nelle puntate de Il Segreto. Gli spoiler delle puntate in onda venerdì 1 e sabato 2 novembre, dopo lo sceneggiato di Una Vita, rivelano che Isaac Guerrero minaccerà di far arrestare Antolina Ramos per la morte di Jesus, dopo aver scoperto che ha ordinato il pestaggio di Elsa Laguna in carcere. Severo Santacruz invece ordinerà un diabolico piano contro Francisca Montenegro. Il Segreto, ...

Il segreto spoiler al 9 novembre : Maria Elena muore - Elsa lascia Puente Viejo : La prossima settimana nella soap opera Il Segreto avverranno dei colpi di scena inaspettati. Francisca si mostrerà molto pensierosa e preoccupata per Severo. La Montenegro teme che l'uomo stia meditando un'amara vendetta. Tutto il paese, intanto, sarà in fermento per le nozze tra Fernando e Maria Elena. Una volta giunto il giorno fatidico, però, una violenta esplosione causerà la morte della sposa. Molti dei presenti si ritroveranno sdraiati sul ...

Il segreto spoiler al 9 novembre : Maria Elena muore - Elsa lascia Puente Viejo : La prossima settimana nella soap opera Il Segreto avverranno dei colpi di scena inaspettati. Francisca si mostrerà molto pensierosa e preoccupata per Severo. La Montenegro teme che l'uomo stia meditando un'amara vendetta. Tutto il paese, intanto, sarà in fermento per le nozze tra Fernando e Maria Elena. Una volta giunto il giorno fatidico, però, una violenta esplosione causerà la morte della sposa. Molti dei presenti si ritroveranno sdraiati sul ...

Il segreto - spoiler dal 4 al 10 novembre : alle nozze del Mesia esplode una bomba : Gli spoiler della famosa telenovela spagnola Il Segreto riservano novità interessanti per i telespettatori. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 4 a domenica 10 novembre, Severo vorrà approfittare del matrimonio tra Maria Elena e Fernando per vendicarsi di Francisca Montenegro. Frattanto Maria rivelerà a suo nonno di essere invidiosa di Fernando....Continua a leggere

Il segreto - spoiler al 9 novembre : la Castaneda fatica a riprendere conoscenza : Il Segreto, la soap opera di Aurora Guerra ambientata completamente in Spagna, sta continuando a ottenere grandi ascolti su Canale 5. Le anticipazioni delle puntate in onda da domenica 3 a sabato 9 novembre 2019 svelano che Elsa Laguna avrà un atteggiamento molto diverso dal solito, tant'è da lasciare improvvisamente Isaac Guerrero. Al contrario, Fernando Mesia resterà vedovo nel bel mezzo del ricevimento matrimoniale che si terrà alla Villa. ...

Il segreto - spoiler di novembre : il Godoy ferito dal Leal al posto della Montenegro : La rivalità tra due storici personaggi della soap opera Il Segreto, nei nuovi appuntamenti italiani che andranno in onda a novembre 2019 avrà delle drastiche conseguenze. Dopo il decesso di Maria Elena Casado de Brey e della maestra Adela Arellano, a rischiare la vita sarà il capomastro Mauricio Godoy (Mario Zorrilla). Quest’ultimo verrà ferito gravemente da Carmelo Leal (Raul Pena) al posto della sua padrona Francisca Montenegro (Maria Bouzas). ...

Il segreto - spoiler : Antolina finge di essere felice per l’intervento di Elsa riuscito : Un personaggio femminile della soap opera Il Segreto, nei nuovi appuntamenti italiani porterà avanti una vera messinscena per dare inizio alla sua vendetta. Le anticipazioni rivelano che Elsa Laguna (Alejandra Meco) dopo aver temuto di perdere la vita a causa di una terribile malattia, verrà sottoposta ad una complicata e costosa operazione speranzosa. A consentire alla sorella del defunto Jesus di farsi operare sarà anche Antolina (Maria Lima), ...

Il segreto - spoiler al 9 novembre : la moglie di Mesia muore a causa di una bomba : Grandi colpi di scena attendono i fan de Il segreto nelle puntate in onda nella settimana che va dal 3 al 9 novembre su Canale 5 nel consueto orario delle 16:10. Secondo quanto riportano le anticipazioni, una tragedia colpirà gli abitanti di Puente Viejo ed in particolare Fernando Mesia, il quale subito dopo aver pronunciato il fatidico sì, perderà la moglie Maria Elena, ferita mortalmente dallo scoppio di una bomba. Anche Maria rimarrà ferita ...

Il segreto - spoiler al 10 novembre : Fernando rimane vedovo - Consuelo dubita della Laguna : Gli spoiler de Il Segreto annunciano importanti novità per gli affezionati della soap opera. Nelle puntate in onda dal 3 al 10 novembre, Fernando Mesia rimarrà vedovo di Maria Elena durante il rinfresco nuziale alla tenuta. Consuelo, invece, comincerà a sospettare di Elsa Laguna dopo aver notato il suo strano comportamento. Il Segreto, puntate 3-10 novembre: Consuelo sospetta di Elsa Interessanti novità arrivano dalle vicende ambientate a Puente ...

Il segreto - spoiler del 31 ottobre : Isaac disperato dopo il pestaggio della Laguna : Tornano le anticipazioni giornaliere della soap iberica Il segreto, riguardanti in particolare ciò che andrà in onda nel pomeriggio di giovedì 31 ottobre su Canale 5. A Puente Viejo continuano a tenere banco le vicende legate ad Elsa, Isaac e Antolina, con quest'ultima che è arrivata addirittura a pagare una detenuta affinchè facesse del male alla Laguna. La ragazza si ritroverà quindi nell'infermeria del carcere, dove il dottor Zabaleta ...

Il segreto - spoiler 29 e 30 ottobre : Elsa è malata - Fernando chiede la mano di Maria Elena : Il Segreto continua ad appassionare milioni di telespettatori sulle reti Mediaset. Gli spoiler delle nuove puntate trasmesse martedì 29 e mercoledì 30 ottobre su Canale 5, rivelano che Elsa Laguna scoprirà di avere una grave malattia dopo la diagnosi del dottor Zabaleta, mentre Fernando Mesia deciderà di chiedere la mano a Maria Elena Casado de Brey. Il Segreto, puntata 29 ottobre: il dottor Zabaleta visita Elsa Nuovi colpi di scena accadranno ...