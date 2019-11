Il segreto | spoiler puntata del 3 novembre | la Laguna viene scarcerata | Severo fuori di sé

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 2 novembre 2019) Tornano le anticipazioni giornaliere de Il, riguardanti in particolare ciò che accadrà nelle puntate in onda domenica 3. Nel giorno di festa la telenovela iberica terrà compagnia ai numerosissimi fan non solo nel consueto appuntamento pomeridiano su Canale 5, ma anche con nuovi episodi in prima serata su Rete 4. Le anticipazioni sui nuovi episodi svelano che finalmente Elsa verrà, anche se la giovane non racconterà a nessuno la verità sul suo stato di salute., intanto, sarà sempre piùcontrollo e penserà di vendicarsi della Montenegro proprio nel giorno delle nozze di Fernando e Maria Elena. Anticipazioni Il: Elsa torna in libertà Continuano i colpi di scena e le emozioni anche nellain onda domenica 3, dove vedremo che Isaac riuscirà finalmente a far scarcerare la sua amata Elsa. Il Guerrero, infatti, dopo giorni di ...

Soulblavk0 : RT @dreamslover94: #Shameless sta mandando il mio cervello più in tilt di quanto già non lo sia Continuano a filmare scene che non si capis… - dreamslover94 : #Shameless sta mandando il mio cervello più in tilt di quanto già non lo sia Continuano a filmare scene che non si… - infoitcultura : Il Segreto, spoiler: Antolina, per far soffrire la Laguna, le dice che Adela è deceduta -