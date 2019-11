IL SEGRETO | anticipazioni puntata di domenica 3 novembre 2019

Il SEGRETO anticipazioni 3 novembre 2019 : Severo ha un piano mortale per distruggere Francisca : Severo trama qualcosa di brutto: si è messo d'accordo con degli artificieri per costruire una bomba...

Anticipazioni Il SEGRETO - Rebeca Sala : “Ho avuto un dramma in famiglia” : Il Segreto Anticipazioni, parla l’attrice di Irene Campuzano (Rebeca Sala): “Ho avuto un dramma familiare” Ha rilasciato una lunga intervista pubblicata sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale DiPiù Rebeca Sala, l’attrice che nella soap Il Segreto interpreta Irene. Raccontandosi a 360 gradi, nella rivista appena citata l’attrice spagnola de Il Segreto ha parlato molto della sua vita privata, svelando ...

Il SEGRETO - anticipazioni nuove puntate : Maria gravemente ferita : anticipazioni Il Segreto dal 4 al 10 novembre: scoppia una bomba Il Segreto non smette mai di stupire. Tanti i colpi di scena a cui potranno assistere i telespettatori di Canale 5 nelle prossime puntate della soap iberica. Le anticipazioni de Il Segreto dal 4 al 10 novembre svelano che Elsa riceverà una calorosa accoglienza da parte dei suoi compaesani. Marchena non vuole più lavorare per Donna Francisca. Maria è felicissima: Fernando Mesia ...

Anticipazioni Il SEGRETO Puntate Spagnole : Matias Bacia Alicia! : Anticipazioni Il Segreto Puntate Spagnole: grandi colpi di scena coinvolgono Matias, uno dei più amati protagonisti. Il figlio di Emilia e Alfonso cambia radicalmente e porta il suo matrimonio verso una crisi profonda. Uno dei personaggi più amati de Il Segreto, ossia Matias, è destinato a cambiare radicalmente nel corso delle prossime stagioni. Il ragazzo, che da sempre si è comportato in maniera impeccabile nei confronti della moglie Marcela ...

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di sabato 2 novembre 2019 : anticipazioni puntata de Il SEGRETO di sabato 2 novembre 2019: Maria Elena, prossima sposa di Fernando Mesia, fa all’uomo un importante regalo… Severo, convinto che Donna Francisca lo abbia voluto portare alla rovina, prepara un piano di vendetta proprio contro la Montenegro… Isaac decide di ricattare Antolina, in modo da convincerla a ritirare la denuncia contro Elsa… Il SEGRETO: tutte le nostre news anche su Instagram ...

Il SEGRETO anticipazioni 2 novembre 2019 : Isaac minaccia Antolina : Isaac minaccia Antolina di imputarle la colpa dell'omicidio di Jesus se non ritirerà la denuncia con Elsa.

Il SEGRETO anticipazioni dal 3 al 9 novembre : feriti gravi e un morto : anticipazioni Il Segreto prossima settimana, esplode una bomba: la neo moglie di Fernando muore Le anticipazioni de Il Segreto rivelano che la prossima settimana, Donna Francisca continua a non credere che Fernando sia tornato a Puente Viejo con delle buone intenzioni e, per tale motivo, sta in guardia. Presa dai preparativi del matrimonio, Maria rivela […] L'articolo Il Segreto anticipazioni dal 3 al 9 novembre: feriti gravi e un morto ...

L’isola di Pietro 3 - il SEGRETO di Ilaria : anticipazioni terza puntata venerdì 1 novembre : Nuova settimana, nuovo mese e nuova puntata de L’isola di Pietro 3, la fiction di Canale 5 con Gianni Morandi nei panni del dottor Pietro Sereni, pediatra residente a Carloforte, meraviglioso angolo della Sardegna. Com’è noto, qualche settimana fa tutto lo staff della serie prodotta da Lux Vide si è riunito per girare nuovamente il finale di questa terza stagione a causa del fatto che quello originale è stato incautamente spoilerato. ...

Anticipazioni Il SEGRETO : la Ramos informa Elsa che Adela è deceduta : Nelle prossime puntate de Il Segreto, Antolina sparirà per qualche tempo da Puente Viejo, facendo nascere la speranza di una sua definitivamente uscita di scena. Purtroppo non sarà così e, dopo qualche giorno di lontananza, la donna si ripresenterà al cospetto del marito, annunciando di essersi pentita dei suoi errori. Per dimostrare questo presunto cambiamento, la Ramos consegnerà ad Isaac il denaro che potrà essere utile all'operazione di ...

Il SEGRETO anticipazioni : FERNANDO corrompe un medico - ecco perché : Nelle prossime settimane di programmazione della telenovela Il Segreto, tutti i riflettori saranno puntati sulla povera Maria Castañeda (Loreto Mauleon). Come abbiamo già anticipato, la ragazza perderà l’uso delle gambe in seguito all’attentato che manderà in rovina le nozze tra FERNANDO Mesia (Carlos Serrano) e Maria Elena Casado de Brey (Patricia Ponce de Leon) e diventerà la protagonista assoluta di una nuova storyline. Il ...

Anticipazioni 'Il SEGRETO' al 10/11 : Maria Elena ed il Mesia si sposano : Gli spoiler della fortunata e celebre soap opera spagnola 'Il Segreto' riservano una ricca quantità di novità e colpi di scena. Infatti, nei prossimi episodi, in onda da lunedì quattro al dieci novembre 2019, Severo metterà in atto un piano, al fine di vendicarsi di Francisca Montenegro. Egli approfitterà del matrimonio tra Fernando e la giovane fidanzata per piazzare un pericoloso ordigno. Nel frattempo, Maria confesserà al nonno Raimundo di ...

Il SEGRETO anticipazioni 1 novembre 2019 : Fernando annuncia le sue nozze a Puente Viejo : Fernando annuncia a Maria Elena che presto si sposeranno a Puente Viejo. Cifuentes avverte Isaac che Elsa ha chiesto di rimanere in infermeria.

Il SEGRETO anticipazioni : ANTOLINA dà a ELSA una notizia sconvolgente : I buoni propositi di ANTOLINA Ramos (Maria Lima) dureranno pochissimo nelle prossime puntate italiane della telenovela Il Segreto: dopo aver lasciato Puente Viejo per un breve periodo, la “psicopatica” biondina ritornerà nel paese e, pur di farsi perdonare per tutte le atrocità che ha commesso, darà al marito Isaac Guerrero (Ibrahim Al Shami) una parte dei soldi necessari per consentire all’ammalata ELSA Laguna (Alejandra Meco) ...

Anticipazioni Il SEGRETO fino all'8 novembre : Fernando disperato per la morte della moglie : Nuovo appuntamento con le Anticipazioni riguardanti le prossime puntate de Il Segreto che vedremo in onda su Canale 5 fino al prossimo 8 novembre 2019. I colpi di scena, anche questa volta, non mancheranno. Possiamo svelarvi, infatti, che assisteremo all'atteso matrimonio tra Fernando e Maria Elena che, però, avrà un epilogo a dir poco tragico con la morte della sposa. E poi ancora occhi puntati su Elsa. Quest'ultima continua ad essere uno dei ...