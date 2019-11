Il rito della Regina Elisabetta per ​allontanare il fantasma di Lady Diana

MARIA GRAZIA CUCINOTTA/ Le lettere del marito Giulio Violati e della figlia Giulia : MARIA GRAZIA CUCINOTTA a La Vita in Diretta, lettere del marito Giulio Violati e della figlia Giulia. L'attrice: "L'anno prossimo ci sposiamo di nuovo".

Emma Marrone Si Racconta : La Paura Del ritorno Della Malattia! : Emma Marrone dopo essere stata colpita nuovamente dalla malattia, ha rilasciato un’intervista nella quale parla delle sue fragilità, ma anche delle sue paure. Parole toccanti che ti fanno pensare! Emma Marrone si Racconta parlando del Ritorno Della sua malattia. La cantante non è come la definiscono, forte, ma anche lei nasconde le sue fragilità! Non è un bellissimo periodo questo per Emma Marrone, almeno per quanto riguarda la sua vita ...

MotoGp - Marquez sposta la pressione su Viñales : “il grip della Yamaha è incredibile - Maverick favorito per la vittoria” : Lo spagnolo è convinto come le Yamaha siano favorite per la vittoria in Malesia, in particolare Viñales che ha mostrato un ottimo passo gara Marc Marquez sposta l’attenzione sulla Yamaha, addossando su Maverick Viñales la pressione di essere il più veloce in pista in ottica gara. Il campione del mondo è rimasto nascosto nella prima giornata di prove libere, preferendo concentrarsi sul Gran Premio e non sulle ...

Il Segreto - spoiler di novembre : il Godoy ferito dal Leal al posto della Montenegro : La rivalità tra due storici personaggi della soap opera Il Segreto, nei nuovi appuntamenti italiani che andranno in onda a novembre 2019 avrà delle drastiche conseguenze. Dopo il decesso di Maria Elena Casado de Brey e della maestra Adela Arellano, a rischiare la vita sarà il capomastro Mauricio Godoy (Mario Zorrilla). Quest’ultimo verrà ferito gravemente da Carmelo Leal (Raul Pena) al posto della sua padrona Francisca Montenegro (Maria Bouzas). ...

Vivono col cadavere della santona nascosto in casa per 17 anni : assolti marito e figlio : La Corte d'Appello di Torino ha ribaltato la sentenza di primo grado Aldo e Alfio Pepino, rispettivamente marito e figlio di Graziella Giraudo, la donna di Borgo San Dalmazzo venerata come una 'santona' quando era in vita e per questo imbalsamata dai familiari e tenuta in casa per ben 17 anni.Continua a leggere

Sarah Drew apre al ritorno di April in Grey’s Anatomy - ma la showrunner della serie non è dello stesso avviso : Nonostante abbia smesso di guardare la serie dopo l'uscita di scena del suo personaggio, Sarah Drew è aperta all'idea di tornare ad interpretare April in Grey's Anatomy, prima o poi. L'attrice non si è vista rinnovare il contratto al termine della quattordicesima stagione del medical drama di ABC perché il "sovraffollamento di personaggi" ha reso il suo ormai superfluo, stando alle motivazioni della showrunner e sceneggiatrice Krista ...

Cuneo - mummia della santona in casa per anni : domani a processo marito e figli : Riprenderà domani in Corte d'Appello a Torino, a sei anni di distanza dal ritrovamento, il processo per Aldo e Alfio Pepino, padre e figlio di 81 e 42 anni, ed Elda Allinio, i familiari di Graziella Giraudo, la "santona" di Borgo San Dalmazzo, in provincia di Cuneo, trovata mummificata la notte del 27 ottobre 2013, all'interno dell'abitazione che la donna condivideva con Rosa Giraudo, il giorno dopo i funerali di quest'ultima. Secondo quanto ...

Myrta Merlino su La7 a Salvini “Ho letto che c’è un ritorno di fiamma con Di Maio” - la risposta del leader della Lega è epica… : Durante un’intervista a Salvini la giornalista e conduttrice televisiva de La7, Mrta Merlino, ha chiesto a Matteo Salvini se ci fosse un ritorno di fiamma tra lo stesso leader leghista e il capo politico del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio. La giornalista aveva detto a Matteo Salvini di un possibile riavvicinamento del leader della Lega a Luigi Di Maio su Repubblica. La risposta di Matteo ha suscitato molta illarità tra il pubblico e ...

Dichiarata morta in ospedale - poco prima della cremazione il marito scopre che è ancora viva : La storia di Phinij Sopajorn arriva dalla Thailandia. La donna, 70enne gravemente malata, era stata Dichiarata morta in un ospedale della capitale. La famiglia aveva organizzato il funerale con rito buddista, che prevede di lasciare per tre giorni la salma all'interno di un tempio. poco prima della cremazione il marito, toccando il viso della moglie, si sarebbe reso conto che respirava in maniera quasi impercettibile.Continua a leggere

Il ritorno di Mina (in una foto della figlia) : MinaMinaMinaMinaMinaMinaMinaMina Occhialoni, capelli ramati e raccolti. Inconfondibili. La più grande artista italiana riappare in una foto. E no, i paparazzi non c’entrano. A raccontarci un istante della sua vita privata di oggi – che di anni ne ha 79, e che dall’ultima apparizione pubblica ne sono passati 41 – è la figlia, Benedetta Mazzini. È stata lei, in una serata di fine ottobre, a condividere un inedito e unico ...

La vendetta di Maria. Doppia "Ulisse" di Alberto Angela con Ulisse (merito della Ferilli?) : Dopo settimane in cui regnava indisturbato in testa agli ascolti del sabato sera, questa volta Alberto Angela non ce la fa. Maria De Filippi lo Doppia. Nella serata di ieri, sabato 26 ottobre 2019, su Rai1 – dalle 21.33 alle 23.56 – Ulisse – Il Piacere della Scoperta ha conquistato 2.961.000 spettatori pari al 15.4% di share. Su Canale 5 – dalle 21.25 alle 0.32 – la seconda puntata di Tú sí que ...

Corsera : i casting della Roma e le richieste di un ritorno di De Rossi : La Roma ha deciso di aprire una sessione di audizioni per trovare sostituti alle tante assenze. Si cerca tra gli svincolati ovviamente. Per questo ha «convocato» Jack Rodwell, 21 presenze e 1 gol nell’ultima stagione al Blackburn Rovers, e Marcel Buchel, rimasto fuori rosa per tutto l’anno ad Empoli. I due calciatori sosterranno le prove mediche e si alleneranno entrambi con la squadra finché non sarà presa una decisione definitiva. Questa ...

“Meritocrazia” : storia della parola che fa litigare tutti : (foto: STF/AFP/Getty Images) È ritornato prepotente, nel dibattito culturale e politico, un concetto che da qualche tempo sembrava passato di moda: la meritocrazia, intesa come criterio di selezione degli individui da mandare avanti nella società. Ci ha pensato il nuovo partito di Matteo Renzi, alla sua prima presentazione pubblica, a far riesplodere il dibattito. Nell’intervento conclusivo all’ultima edizione della Leopolda, la ministra ...

ritorno a «Downton Abbey». Il film sequel della serie cult - l'intervista al suo Mister Carson - Jim Carter : Angkor, Cambogia. Un gruppo di turisti cinesi urla: «Mister Carson!». Jim Carter si gira, è abituato che lo chiamino con il nome del suo personaggio ma non si aspettava di essere riconosciuto dall’altra parte del mondo mentre pedala come un forsennato, sudatissimo, in calzoncini e maglia di lycra, durante una gara di beneficenza. È l’effetto Downton Abbey, la serie dei record, distribuita in oltre 220 Paesi, ...