Il Pd si vuole prendere il Tg1 Ecco il terzo incomodo tra Di Mare e Giorgino

Per evitare gli sprechi è stato aperto un supermercato dove si può portare il cibo che non si è consumato e chi vuole lo va a prendere senza dover pagare : In Australia è stato aperto un supermercato contro gli sprechi alimentari. Questo supermercato che fa parte di una catena più grande, mette il cibo a disposizione e lo si può prendere gratuitamente e viene portato da chi quel cibo lo avrebbe buttato perché magari ammaccato. Questi alimenti, non scaduti ma non di prima scelta perchè magari non di aspetto molto buono vengono portati in questi supermercati. Questo supermercato si chiama ...

Napoli - De Laurentiis : “Riprendere Higuain? Se lo vuole Ancelotti va bene. Fabian vale 180 milioni” : Napoli, De Laurentiis: “Riprendere Higuain? Se lo vuole Ancelotti va bene. Fabian vale 180 milioni” Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai taccuini de La Gazzetta Dello Sport. In particolare fa scalpore la sua idea di riprendere Gonzalo Higuain, leggete. Queste le sue dichiarazioni. “Fabian? Il giocatore piace, tantissimo. D’altra parte, non avrei speso 30 milioni di euro per ...

F1 - Flavio Briatore avverte la Ferrari : “Se vuole vincere - deve riprendere Alonso” : Flavio Briatore interviene sul portale spagnolo “Marca” per parlare di un possibile ritorno in Formula 1, magari anche alla Ferrari, di Fernando Alonso, mentre per quanto concerne la Rossa, nel 2020 secondo lo stesso Briatore, occorre che si scelga la prima guida per puntare al Mondiale piloti. Alonso potrebbe anche tornare in Formula 1, come dichiarato al sito iberico: “Gliene ho parlato. Lo farà solo per correre in una grande ...

Johnson pronto a dimettersi : vuole prendere tempo per fare scattare la Brexit : La legge anti no deal lunedì dovrebbe entrare in vigore a tutti gli effetti ricevendo il Royal Assent. Ma Boris