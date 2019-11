Il Paradiso delle Signore | trama 19° episodio | Cosimo e Gabriella sempre più complici

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 2 novembre 2019) Non smettono di appassionare le trame della popolare serie televisiva Il. Nella puntata che verrà trasmessa il 7 novembre, ci sarà un ulteriore riavvicinamento traBergamini (Alessandro Cosentini) eRossi (Ilaria Rossi). Il migliore amico di Riccardo Guarnieri e la stilista del grande magazzino di Milano oltre ad esserepiù in confidenza per motivi di lavoro, si scambieranno degli sguardi. L’intesa tra i due colleghi non passerà di certo inosservata agli occhi di Agnese Amato che, insospettita dall’atteggiamento della sua futura nuora, la controllerà il più possibile per capire se prova davvero dei sentimenti reali per suo figlio Salvatore. Silvia, Nicoletta e Margherita lasciano Milano,in sintonia Nel diciannovesimoin programma su Rai Uno giovedì 7 novembre, Silvia, Nicoletta e la figlia andranno ...

zazoomblog : Il Paradiso delle signore spoiler all8 novembre: Cesare scopre linfedeltà della moglie - #Paradiso #delle #signore… - Shakedsoulx : 'Come andare in paradiso Ma senza morire. È una rosa senza spine, Fuck energie negative, Tra i tuoi amici ci son de… - zazoomnews : Il Paradiso delle Signore Nicoletta va via: parla l’attrice Federica Girardello - #Paradiso #delle #Signore… -