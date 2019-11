Il Giornale | l’Italia Under 17 è multietnica | ma non siamo come la Francia

Fonte : ilnapolista

(Di sabato 2 novembre 2019) L’Italia17 è agli ottavi di finale del Mondiale brasiliano con un turno di anticipo. In due partite sono arrivate due vittorie. Un risultato che porta la firma di tre ragazzi di colore, scrive Il, Willy Gnonto, Franco Tongya e Iyenoma Udogie. Sono loro gli autori di cinque delle sette reti che hanno permesso alla squadra del ct Carmine Nunziata di superare rispettivamente le Isole Salomone e il Messico. L’ultima vittoria contro i messicani è arrivata nel recupero grazie a Udogie, veronese di origini nigeriane. Non avrebbe neppure dovuto essere al Mondiale, poi, dopo che Conte ha bloccato la partenza di Esposito (per l’infortunio di Sanchez), è entrato in squadra. Ed ha segnato 3 reti. La presenza dei tre ragazzi, scrive Il, tocca il nervo scoperto del calcio e della società italiana relativo al razzismo ma apre anche uno spunto di ...

napolista : Il Giornale: l'Italia #Under17 è multietnica, ma non siamo come la Francia - ilNapolista - Cianciu75 : @gluck78 Non so se ci hai fatto caso ma quando il direttore della Gazzetta si collegava dal suo studio con Tiki Tak… - FbCataldo : RT @Sandro76437774: Davide Di Stefano: “Così Facebook ha censurato #IlPrimatoNazionale. In questo video vi spiega come una vile rappresagli… -