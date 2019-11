Il fratello di Ciro Esposito sempre in curva B | “Lasciare il calcio sarebbe darla vinta

Fonte : ilnapolista

(Di sabato 2 novembre 2019) La Gazzetta dello Sport pubblica una lunga intervista a Pasqualedi, morto a 29 anni (dopo 52 giorni di ospedale) in seguito agli scontri dello Stadio Olimpico nel 3 maggio 2014, prima della partita di Coppa Italia Fiorentina-Napoli. Sono passati cinque anni, ma non per suo. Il ricordo èvivo, soprattutto quando il Napoli, come oggi, va a giocare a Roma. “Il telegiornale diede la notizia del ferito. Mai immaginavo che fosse lui. Poi vidi i suoi capelli e lo zainetto. È… Mia madre disse di no. È, è lui. È…” Pasquale racconta di come la tragedia diabbia sfasciato la famiglia. “Mio zio Bruno è morto di crepacuore 3 mesi dopo. MioMichele, il più piccolo, 2 anni meno di, se ne è andato al Nord a fare il pizzaiolo e ha lasciato l’autorimessa-autolavaggio dove lavoravamo insieme. In casa non ci ...

