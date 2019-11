Il derby di Berlino | a trent’anni dalla caduta del muro

Union-Hertha : 30 anni dopo la caduta del Muro - il primo derby di Berlino in Bundesliga. Un’amicizia “dietro il filo spinato” ora sbiadita : “Hertha und Union – eine Nation”. Negli anni del Muro che spaccava la Germania e divideva Berlino in Est e Ovest, quella presenza costante era diventata allo stesso tempo il collante di un forte legame tra due tifoserie di calcio. Da una parte, quella occidentale, l’Hertha Berlin. Dall’altra, quella della Ddr, l’Union Berlin: la squadra del popolo rivale della Bfc Dinamo, quella per cui tifava Erich Mielke, ...