Il 2020 dei grandi concerti | ecco chi | dove | quando

NBA 2019-2020 : Steph Curry operato alla mano sinistra - tre mesi di stop per la stella dei Golden State Warriors : Diventa pesantissima la situazione infortuni in casa Golden State Warriors. Steph Curry, infatti, è stato operato alla mano sinistra fratturata pochi giorni fa nella partita contro i Phoenix Suns. Per il numero 30 della franchigia di San Francisco, lo stop previsto è di tre mesi, dopo i quali verrà rivalutato. Un’assenza, questa, che va a fare il paio con la già pesante permanenza lontano dal parquet di Klay Thompson, out almeno per ...

Basket 3×3 - Calendario e date preolimpici 2020 : la composizione dei gironi - le azzurre sognano Tokyo : La FIBA ha comunicato la composizione dei tornei di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quanto riguarda il Basket 3×3, sport che farà il proprio debutto a cinque cerchi in occasione della prossima edizione dei Giochi. L’Italia è ancora in corsa con la squadra femminile che, dopo aver vinto i Mondiali 2018, andrà a caccia dello storico pass per l’appuntamento più importante del quadriennio: le azzurre saranno impegnate in ...

Basket 3×3 - le qualificate a Tokyo 2020 e la composizione dei Preolimpici! Doppia chance per l’Italia femminile - già fuori gli uomini : La corsa verso Tokyo 2020 per il Basket 3×3 è cominciata pochi minuti fa, con l’annuncio delle prime quattro squadre automaticamente qualificate per gli uomini e per le donne, oltre che di quelle partecipanti ai tornei Preolimpici che si terranno a marzo e ad aprile. Per gli uomini, le quattro direttamente qualificate alle Olimpiadi sono Serbia, Russia, Cina e Giappone, mentre per le donne lo sono Russia, Cina, Mongolia e Romania. Il ...

Hockey ghiaccio - Alps League 2019-2020 : vittorie per Asiago su Cortina - Vipiteno - Renon e Gherdeina : Serata ricca di incontri per la Alps Hockey League 2019/2020 con le italiane che continuano a monopolizzare le prime posizioni con Asiago in vetta con 28 punti, davanti a Val Pusteria con 27 e Cortina con 26. Fassa dopo tre successi consecutivi perde nettamente a Ljubljana, mentre Vipiteno torna alla vittoria a Kitzbuhel dopo 3 ko di fila, come Renon che stende Klagenfurt. Importante successo di Gherdeina in casa di Val Pusteria, mentre la ...

Atletica - approvato dal Consiglio Federale l’elenco dei 40 atleti scelti per formare l’élite club per Tokyo 2020 : Al momento la lista conta 40 atleti, di cui 24 uomini e 16 donne, e sono stati previsti fino a ulteriori nove ingressi per completare le staffette È stato approvato dal Consiglio Federale l’elenco degli atleti designati a far parte dell’atletica Élite club 2020, il gruppo di merito azzurro che mette insieme i migliori uomini e donne dell’atletica italiana. Al momento la lista conta 40 atleti, di cui 24 uomini e 16 donne, e sono stati ...

Isola dei Famosi 2020 concorrenti : Imparato dice no a Alessia Marcuzzi : L’Isola dei Famosi, anticipazioni. Cristian Imparato naufrago di Alessia Marcuzzi? “Assolutamente no” L’Isola dei Famosi andrà in onda il prossimo anno, ma già si inizia a parlare dei concorrenti che andranno a formare il cast della prossima edizione del reality show di Alessia Marcuzzi. Poche ore fa, alcuni fan hanno chiesto al cantante Cristian Imparato se la voce che circola da qualche tempo, che lo vedrebbe uno dei ...

Pallanuoto - Euro Cup 2020 : l’Ortigia si salva - 9-9 con il Vouliagmeni nell’andata dei quarti di finale : Che fosse una partita difficile lo si sapeva sin dalla vigilia. È il remake della sfida già vista lo scorso anno. L’Ortigia, nell’andata dei quarti di finale di Euro Cup, la seconda manifestazione continentale per club per importanza nella Pallanuoto maschile, si salva per il rotto della cuffia e agguanta sul 9-9 il Vouliagmeni: i greci giocano meglio, ma l’orgoglio dei padroni di casa in Sicilia vale il pari. Sono i veterani a ...

Biglietti in prevendita per il concerto dei Deep Purple a Bologna a luglio 2020 : Sono in prevendita i Biglietti per il concerto dei Deep Purple a Bologna, primi headliner annunciati per la prossima edizione del Sonic Park che si terrà nel 2020 all'Arena Parco Nord del capoluogo emiliano. La data scelta per la calata del gruppo di Smoke On The Water è quella del 6 luglio. I Biglietti sono disponibili a cominciare dalle 11 del 31 ottobre e saranno consegnati secondo le modalità abituali. Garantita, quindi, la consegna ...

Short track - Coppa del Mondo 2019-2020 : Martina Valcepina tra le stelle dei 500 metri e una delusione iridata da smaltire : La Coppa del Mondo di Short track prenderà il via questo fine settimana da Salt Lake City. Nella capitale dello Utah (Stati Uniti) si svolgerà la prima tappa e c’è grande attesa in casa Italia non solo per il ritorno di Arianna Fontana, ma anche per la voglia di riscatto e di essere nuovamente protagonista di Martina Valcepina. Una voglia di rivalsa per la valtellinese che nasce tutta da quella squalifica ai Mondiali di Sofia dello scorso ...

Rimandato il tour de Le Vibrazioni con Beppe Vessicchio - le nuove date dei concerti nel 2020 : Il tour de Le Vibrazioni con Beppe Vessicchio è stato Rimandato. Le 12 date nei teatri in programma nei mesi di novembre e dicembre sono state rinviate a marzo. Agli appuntamenti già annunciati si aggiungono 3 nuovi appuntamenti a Lecce, Pescara e Genova. I biglietti già acquistati per i 12 eventi inizialmente in programma in autunno restano validi per le nuove date corrispondenti, quelli per i concerti attesi a Lecce, Pescara e Genova sono ...