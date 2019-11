I Ragazzi dello Zecchino d' oro in tv il 3 novembre | Matilda De Angelis sarà Mariele Ventre

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 2 novembre 2019) Id'oro andrà in onda il 3su Rai 1. La conclusione della fiction campione di ascolti 'Imma Tataranni' lascerà il posto della domenica in prima serata al film tv che racconterà il Festival della canzone per bambini. A vestire i panni di, indimenticabile maestra del Piccolo Coro dell'Antoniano, ciDe....

RaiUno : RT @Raiofficialnews: 'Un film che racconta il passato e il presente, attraverso la figura di Mariele Ventre, personaggio indimenticato e in… - Raiofficialnews : 'Un film che racconta il passato e il presente, attraverso la figura di Mariele Ventre, personaggio indimenticato e… - enricovalle : RT @nadiaterranova: Del perché 'Bianco' di Bret Easton Ellis dovrebbe essere letto, soprattutto da chi si occupa di letteratura per ragazzi… -