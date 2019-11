I ragazzi dello Zecchino d’Oro | il film di Rai1 su Mariele Ventre e il Piccolo Coro

I ragazzi dello Zecchino d'oro in tv il 3 novembre : Matilda De Angelis sarà Mariele Ventre : I Ragazzi dello Zecchino d'oro andrà in onda il 3 novembre su Rai 1. La conclusione della fiction campione di ascolti 'Imma Tataranni' lascerà il posto della domenica in prima serata al film tv che racconterà il Festival della canzone per bambini. A vestire i panni di Mariele Ventre, indimenticabile maestra del Piccolo Coro dell'Antoniano, ci sarà Matilda De Angelis....Continua a leggere