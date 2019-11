Fonte : ilpost

(Di sabato 2 novembre 2019) La band britannica deiha annunciato che il 22dell’uscita del nuovo doppio disco Everyday Life, terrà duead, la capitale della Giordania. Iverranno trasmessi insu YouTube: la band suonerà per interò le

ilpost : I Coldplay faranno due concerti in diretta streaming da Amman il 22 novembre, giorno dell’uscita del loro nuovo dis… - holamishamigos_ : @faredBrek Eh lo so, ricordo i prezzi assurdi che si vedevano in giro per Ed Sheeran o Coldplay.. ho visto adesso c… - HARRY94sx : Cioè i Coldplay non faranno alcun tour fantastico, sono in depressione ora -