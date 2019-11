I 10 profili Instagram da seguire per avere i migliori filtri foto

Instagram pensa di ordinare i profili in gruppi “a tema” : Instagram sta testando un sistema per suddividere in categorie i profili seguiti da un utente in modo da facilitarne la gestione. Il social network tende a mostrare nel feed le foto degli utenti con i quali si interagisce abitualmente. Così facendo, però, molti dei profili seguiti passano in secondo piano. Curiosando tra i codici dell’applicazione test di Android, la regina del reverse engineering Jane Manchun Wong ha scoperto che il social ...

Instagram elimina la sezione “Seguiti” : ora non si può più controllare like e commenti dei profili che seguiamo : Instagram continua la sua rivoluzione nel nome della privacy. Dopo la rimozione del numero di like sotto ogni post, ora toglie ufficialmente anche i “Seguiti”. Ovvero quella sezione, fino a ieri accessibile con un clic sul cuoricino in basso accanto all’icona del proprio profilo, da cui si poteva osservare la propria attività ma soprattutto quella delle persone da noi seguite. La sezione aveva praticamente una doppia vita. I manager di Instagram ...

Alberto Dandolo accusato di stalking verso Barbara D'Urso per profili fake su Instagram : Alberto Dandolo è stato recentemente accusato di stalking nei confronti di Barbara di D'Urso. A rivelarlo è stato lo stesso giornalista, secondo quanto riportato sul sito Dagospia. La conduttrice di Canale 5 ha presto appreso la notizia e ha deciso di inviare una lettera al portale informatico in questione. Nella missiva ha precisato di aver precedentemente sporto "una denuncia nei confronti di ignoti per un account fake di Instagram", grazie ...

Instagram cancella i post di diete miracolose dai profili under 18 : Instagram .(Photo by Chesnot/Getty Images) Instagram ha deciso di imporre un limite di età per visualizzare i contenuti che promuovono prodotti per la perdita di peso o interventi di chirurgia estetica pubblicati sui profili degli influencer. Ai minori di 18 anni sarà quindi impedita la visualizzazione dei post indicati che, in alcuni casi, Instagram potrebbe decidere di rimuovere del tutto. La limitazione dell’età sarà applicata a tutti i post ...

C’è un modo per condividere foto e video dei profili privati di Instagram senza permesso : Instagram (Photo by Chesnot/Getty Images) Instagram e Facebook hanno un problema di sicurezza con gli account privati. L’impostazione, che dovrebbe proteggere il contenuto dell’account da sguardi indesiderati, consentirebbe tuttavia ai follower di accedere a foto e video presenti nel profilo, scaricarli e condividerli pubblicamente. BuzzFeed News ha scoperto che sfruttando un qualsiasi browser e grazie a pochi passaggi è possibile esporre gli ...

Oscurati i profili social di CasaPound su Facebook e Instagram : "Diffondono odio" : Il movimento aveva già accusato il social network ad aprile. Non si è fatta attendere la risposta del social: "Le persone e le organizzazioni chediffondono odio o attaccano gli altri sulla base di chi sono nontrovano posto su Facebook e Instagram"

Facebook e Instagram hanno cancellato decine di pagine e profili legati a CasaPound e Forza Nuova : Facebook e Instagram hanno cancellato decine di pagine e profili legati a CasaPound e Forza Nuova, i due più importanti partiti neofascisti in Italia. La notizia è stata confermata da Facebook con una nota inviata ai giornali. Facebook, che controlla