I 10 luoghi più spaventosi raccontati da cinema e tv

Fonte : wired

(Di sabato 2 novembre 2019) https://www.youtube.com/watch?v=W1-g-FT6p94 Ci sono i film di paura in cui la minaccia è incarnata da una persona o un essere e ci sono quelli in cui è un luogo a convogliare il maligno ed essere denso di elementi. Sono i posti scappando dai quali si risolve il problema, ma che in realtà attirano e mangiano le persone. Stephen King è uno dei più grandi teorici della geografia della paura, nelle sue storie sono spesso i, le città e le piccole comunità a contenere le minacce, a essere intrisi di male. Doctor Sleep, uscito questa settimana in sala, riprende forse il luogo più famoso della letteratura di King e anche il più spaventoso mai creato al, cioè l’Overlook Hotel di Shining, denso di fantasmi di ospiti che si cibano dei guardiani e delle loro famiglie, un coacervo di presenze e apparizioni. Lo spunto è perfetto per rivisitare le 10 location più terrificanti ...

virginiaraggi : ?? VALORIZZAZIONE AREA SACRA LARGO TORRE ARGENTINA Proseguono i lavori nell’area sacra di Largo di Torre Argentina.… - laurasabatini3 : RT @visit_lazio: Quale luogo migliore per allenarsi un pochino del lastricato di Via #AppiaAntica dove, per i più impressionabili, le catac… - RettaroliS : RT @virginiaraggi: ?? VALORIZZAZIONE AREA SACRA LARGO TORRE ARGENTINA Proseguono i lavori nell’area sacra di Largo di Torre Argentina. Si st… -