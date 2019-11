Hockey prato | A1 2019-2020 | risultati e classifica della settima giornata Amsicora

Hockey prato - qualificazioni olimpiche 2019 : la Germania spreca tanto - ma in gara-1 l’Italia esce sconfitta 2-0 : Si sapeva che fosse una mission impossible. Oggi è andata in scena gara-1 di una due giorni dedicata alle qualificazioni olimpiche per l’Hockey su prato femminile alll’Hockey Park di Mönchengladbach tra Italia e Germania. Le teutoniche padrone di casa si sono imposte per 2-0, sfruttando il fattore campo e, soprattutto, i favori del pronostico: la quarta forza del ranking mondiale ha prevalso davvero nettamente, dominando in lungo e in ...

LIVE Germania-Italia 2-0 Hockey prato - Qualificazioni olimpiche in DIRETTA : doppio vantaggio tedesco dopo gara-1 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Termina qui l’incontro: dominio in lungo e in largo per le tedesche che sprecano tanto, ma vincono in ogni caso per 2-0. Domani praticamente impossibile ribaltare la situazione. 15′ Non viene assegnato il rigore, ma c’è il corto e la Germania trova il 2-0 con Pieper. 15′ Attenzione: proprio allo scadere corto per la Germania, si valuta per un possibile rigore che ...

LIVE Germania-Italia 1-0 Hockey prato - Qualificazioni olimpiche in DIRETTA : vantaggio per le teutoniche : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11′ Niente da fare. Palla alta sopra la traversa. 10′ Attenzione: opportunità per l’Italia, primo corner corto. 8′ Purtroppo arriva il vantaggio della Germania: a segno Gablac dopo la respinta di Cusimano. 1-0 Germania. 6′ Ancora un corto per la Germania, occasioni su occasioni per le teutoniche. 4′ Occasionissima per la Germania che da pochi passi da ...

LIVE Germania-Italia 0-0 Hockey prato - Qualificazioni olimpiche in DIRETTA : termina il primo tempo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15′ Si chiude qui un primo tempo di sofferenza per l’Italia, 0-0. 14′ Addirittura quattro i corti battuti dalle tedesche, l’Italia riesce sempre a salvarsi. 10′ La Germania sta schiacciando dietro le azzurre. 8′ Germania che continua ad attaccare, Italia che prova a difendersi. 5′ Occasione per Elisabetta Pacella che si inserisce in area ma viene ...

LIVE Germania-Italia 0-0 Hockey prato - Qualificazioni olimpiche in DIRETTA : azzurre per l’impresa impossibile : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.49 Le undici titolari dell’Italia: Cusimano; Bianchi, Traverso, Tiddi, Oessina; Vynhoradova, Socino, Singh; Ruggieri, Oviedo, Pacella. 15.47 Tantissimo freddo in quel di Mönchengladbach: tra poco squadre in campo. 15.45 Mission impossible per le azzurre che sfidano una delle nazionali più titolate al mondo: quarte nel ranking le tedesche, possono sfruttare anche il fattore campo in ...

LIVE Germania-Italia Hockey prato - Qualificazioni olimpiche in DIRETTA : azzurre per l’impresa impossibile : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione del match Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Qualificazioni olimpiche per quanto riguarda l’hockey su prato. È la prima delle due partite dello spareggio che vede coinvolta la Nazionale italiana al femminile: in terra teutonica, nel gelo dell’hockey Park di Mönchengladbach, le azzurre sfidano la Germania in una due giorni nella quale il sogno è quello di ...

Germania-Italia Hockey prato oggi - orario d’inizio e come vederla in tv e streaming (2 novembre) : È la prima di due sfide decisive. Si apre all’hockey Park di Mönchengladbach il cammino della Nazionale italiana di hockey su prato al femminile verso un sogno chiamato Olimpiadi. oggi infatti le azzurre sfidano la Germania padrona di casa nel primo incontro, che andrà a sommarsi a quello di domani: la vincitrice porterà a casa il pass per Tokyo 2020. Andiamo a scoprire il programma della sfida. Qualificazioni olimpiche hockey prato ...

Hockey prato femminile - qualificazione olimpica 2019 : sabato e domenica l’Italia sfida la Germania e sogna Tokyo 2020 : È tutto pronto per l’appuntamento più importante del quadriennio. Tra domani, sabato 2 novembre (alle ore 16.00), e domenica 3 novembre (alle 14.00), la Nazionale femminile italiana di Hockey su prato si gioca il pass olimpico: in terra teutonica, nel gelo dell’Hockey Park di Mönchengladbach, le azzurre sfidano la Germania in una due giorni nella quale il sogno è quello di agguantare lo storico biglietto per Tokyo 2020. Da ricordare ...

Germania-Italia Hockey prato - orari e date delle partite. Come vederle in tv e streaming : Non è un dentro-fuori, perché si svolge al meglio delle due partite, ma è una sfida decisiva. L’appuntamento più importante del quadriennio per la Nazionale femminile di hockey su prato che si gioca contro la Germania la qualificazione olimpica per i Giochi di Tokyo 2020. Tra sabato e domenica l’hockey Park di Mönchengladbach sarà il punto di riferimento per questo sport a livello tricolore. Andiamo a scoprire gli orari degli ...

Hockey prato - qualificazioni olimpiche 2019 : le convocate dell’Italia per la doppia sfida alla Germania : Una sola partecipazione a Cinque Cerchi, quella di Roma 1960. Da lì in poi mai nessuna squadra italiana di Hockey su prato ha centrato il pass olimpico. A provarci saranno le donne: sabato 2 (h. 16) e domenica 3 novembre (h. 14), all’Hockey Park di Mönchengladbach, la doppia sfida con la Germania che vale la qualificazione a Tokyo 2020. Oggi Roberto Carta ha scremato il gruppo, riducendolo a 18 atlete: coloro che saranno in campo in terra ...

Hockey prato - Qualificazioni Olimpiadi 2020. L’Italia cerca l’impresa in Germania - Carta : “Daremo tutto - non ci fanno paura” : L’Italia si gioca il tutto per tutto, la Nazionale di Hockey su prato femminile ha la possibilità di qualificarsi alle Olimpiadi di Tokyo 2020 ma deve compiere un’autentica impresa: battere la Germania in trasferta. Le azzurre, al 17esimo posto delle classifiche internazionali, affrontano la corazzata teutonica che è quarta nel ranking mondiale e che pochi mesi fa ha conquistato la medaglia d’argento agli Europei perdendo la ...

Hockey prato femminile - Qualificazioni olimpiche 2019 : la Germania equivale ad un Everest da scalare per le azzurre : È arrivato il momento tanto atteso. Un paio di giorni e la Nazionale italiana femminile di Hockey su prato andrà a giocarsi il pass a Cinque Cerchi. A Monchengladbach le azzurre guidate da Roberto Carta affrontano nella sfida che vale la qualificazione olimpica la Germania padrona di casa: un doppio confronto, sabato 2 novembre, alle ore 16, e domenica 3 novembre, alle ore 14, dal quale ne uscirà fuori una delle nazionali presenti in quel di ...

Hockey prato femminile - Qualificazioni olimpiche 2019 : le convocate dell’Italia ai raggi X : Tutto pronto all’appuntamento più importante della stagione e del quadriennio. La Nazionale italiana di Hockey su prato femminile è già in Germania, dove, a Moenchegladbach il 2 e il 3 novembre, si giocherà con le teutoniche padrone di casa il pass olimpico per Tokyo 2020. Una sfida al limite dell’impossibile per le azzurre di Roberto Carta che vogliono provare il tutto per tutto per sognare i Cinque Cerchi. Andiamo a scoprire le ...