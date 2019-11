Hockey ghiaccio | Alps League 2020 | Gherdeina vince il derby contro Ritten | successi anche

Fonte : oasport

(Di domenica 3 novembre 2019) Serata ricca di incontri di, torneo europeo disu. Su tutti, ild’alta quota tra, che ha visto prevalere i padroni di casa al supplementare per 3-2.importantiper Asiago, 2-3 in casa del Jesenice, e per Valpusteria, 2-7 sul campo del Kitzbuhel. Cadono invece Fassa (7-2 per mano dello Zeller Eisbaren), Cortina (2-0 dal Feldkirch) e Vipiteno (battuta in casa dall’Olimpija per 2-1). JESENICE-ASIAGO 2-3 Settima vittoria consecutiva per la Migross, che mantiene saldamente la vetta della classifica. A sbloccare la partita sono però i padroni di casa al minuto 06:42 con Erik Svetina. I veneti reagiscono al 9′ trovando il pari con il canadese Steven McParland, ma i balcanici negli ultimi secondi della prima ripresa si riportano in vantaggio con la rete di Andrej Hebar. Asiago non riesce a riequilibrare la ...

fakefanto : Che pathos che suspance che ormone alla partita di hockey su ghiaccio - zazoomblog : Hockey ghiaccio EBEL 2020: Bolzano non si ferma più! Sesta vittoria consecutiva per i Foxes che superano lo Znojmo… - AllesHockey : RT @LSportCH: HC Ambrì-Piotta vs ZSC Lions – Game preview, trivia and head to head stats! -