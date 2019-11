Hilary Duff torna a vestire i panni di Lizzie McGuire | la serie cult di Disney Channel di

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 2 novembre 2019) Chi era adolescente nei primi anni Duemila non può non ricordarsi di, latv targatache ha lanciato l’attrice e cantante. Per chi avesse (già) nostalgia di quegli anni di jeans a vita bassa e frisé sui capelli, buone notizie:sta perre, nel sequel dellache la vede alle prese con la vita da adulta a New York. View this post on Instagram ???? we are standing in what will soon be theliving room. What’s up fam. We doin this #plus A post shared by(@) on Oct 24, 2019 at 2:18pm PDT Non c’è ancora una data ufficiale, ma sarà nel catalogo della nuova piattaforma streaming+, in arrivo tra una settimana. L’attrice aveva dato la notizia via Instagram, e i fan erano andati in visibilio per la foto di gruppo con il copione, che ...

caiazzapier : Laura Di Palma e tu che sfottevi monia ?????????? ?????? - everyexplosions : RT @howmarty: la mia lista delle donne più belle al mondo (non in ordine!) kate walsh hilary duff margot robbie megan fox per ora è tutto… - howmarty : la mia lista delle donne più belle al mondo (non in ordine!) kate walsh hilary duff margot robbie megan fox per o… -